Diego Lainez define su futuro tras quedar fuera del Braga

El Sporting Club de Braga habría decidido terminar la cesión del futbolista mexicano por la poca participación con el equipo, Diego Lainez volverá al Betis en la liga española en donde tampoco ha tenido cabida en el cuadro titular.

La poca regularidad del futbolista azteca desde que llegó al futbol europeo ha sido una constante, que incluso lo ha llevado a perderse la Copa del Mundo y su puesto en la selección nacional, varios rumores indican que Lainez podría regresar al futbol mexicano.

Te puede interesar: Sebastien Haller regresa a la cancha tras vencer el cáncer

¡GOL! Diego Lainez abrió el marcador | México 1-0 Panamá

Diego se despide de la liga portuguesa

Con apenas 13 encuentros disputados de 27 posibles con el club de Braga y sin haber completado un partido completo con el conjunto portugués, Diego, estaría dejando el club a seis meses del fin de su préstamo con el equipo lusitano.

El salido de Coapa registró un gol y dos asistencias en la liga portuguesa con el Braga, sin embargo, no pudo acomodarse en el esquema del técnico Artur Jorge, quien lo mantuvo fuera de la convocatoria en los últimos tres encuentros.

Lainez suma un mes sin jugar

El mexicano no juega desde el 11 de diciembre en donde fue titular en el encuentro de la Copa de Portugal ante el Paços de Ferreira en donde el Braga consiguió la victoria con marcador de 2-0.

Con menos de 500 minutos con el club lusitano el Azteca no pudo llenar el ojo del técnico y la afición para pensar en una estadía más larga en Portugal y por lo contrario el club estaría terminando antes de tiempo la cesión del mexicano.

Esto podría ser el fin de Diego Lainez en su paso por el viejo continente, ante las pocas ofertas y estando borrado del club Betis, su regreso a la Liga Mx podría estar cerca de concretarse para que el jugador vuelva a sumar minutos en el campo de juego.

Te puede interesar: La razón por la que Diego Lainez saldría del Braga