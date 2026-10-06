¡DOBLE TIRO DE MÉXICO! La pelota NO QUIERE ENTRAR
¡NO PUEDE SER! 😱🇲🇽 México tuvo DOS oportunidades en la misma jugada, pero el balón simplemente no quiso entrar. ¡El Tri estuvo a nada del gol ante Chile!
¡DOBLE TIRO DE MÉXICO Y NO QUIERE ENTRAR! La Selección Mexicana tuvo una doble oportunidad clarísima para marcar ante Chile, pero increíblemente el balón terminó sin encontrar las redes.
México insistió, buscó el gol y tuvo dos disparos en la misma jugada, pero Chile consiguió sobrevivir a una de las acciones más peligrosas del partido. ¡El Tricolor estuvo muy cerca! 🔥⚽