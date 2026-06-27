Es mexicano y una de las grandes estrellas de la WWE, pero está molesto con la empresa por esta razón

La WWE atraviesa por uno de los momentos más delicados que ha tenido en los últimos años no en cuanto a vistas se refiere, sino a la calidad de historias que ha entregado tanto en RAW como en SmackDown, hecho que ha ocasionado que algunos fanáticos dejen de ver su contenido.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Esta situación ha hecho que muchos luchadores queden mal parados en cuanto a historias se refiere, lo cual ha ocasionado una serie de críticas en su contra. Posiblemente, una de las estrellas más afectadas por este hecho es Dominik Mysterio, mexicano que actualmente es el Megacampeón de la AAA y ex campeón Intercontinental de la WWE.

¿Dominik Mysterio está molesto por cómo lo han llevado en la WWE?

El 2025 fue el mejor año en la carrera de Dominik Mysterio, pues además de lograr el Título Intercontinental de la WWE en Wrestlemania 41, se adjudicó el Megacampeonato de la AAA. Todo con Dominik estaba bien; sin embargo, algo cambió para este año.

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Y es que, durante el 2026, Dominik Mysterio ha sido relegado a ser “la pareja” de Liv Morgan, campeona mundial, en las historias principales de RAW. Además, el “sucio Dom” perdió su Título Intercontinental a manos de Penta, por lo que actualmente no existe un camino claro para él.

Hoy en día, Dominik se mantiene en la zona midcard de la WWE en RAW; sin embargo, no existe un plan a corto y mediano plazo para él. Lo único que podría salvarlo es la rivalidad que podría darse con su padre, quien se rumora podría retirarse del wrestling más pronto que tarde.

¿Dominik Mysterio perderá el Megacampeonato de la AAA pronto?

Aunado a lo mencionado anteriormente, todo parece indicar que Dominik Mysterio perderá el Megacampeonato de la AAA en la próxima edición de Triplemanía 34, misma que se llevará a cabo en la CDMX y en donde el mexicano se enfrentará en un mano a mano ante El Grande Americano.