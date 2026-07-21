Dónde y en qué estadio se juega el Cruz Azul vs Puebla de la Jornada 2 del Apertura 2026

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comienza antes de lo previsto con dos partidos adelantados este martes 21 de julio. Uno de los encuentros más esperados será el de Cruz Azul frente a Club Puebla. Tras un debut lleno de emociones, muchos aficionados quieren saber cuál será el estadio que albergará el primer partido como local del campeón.

Después de varios días de incertidumbre sobre su sede para este semestre, Cruz Azul confirmó que seguirá disputando sus partidos como local en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca). El equipo dirigido por Joel Huiqui buscará mantener el paso perfecto frente a un Puebla que también arrancó el torneo con una victoria.

¿Dónde se juega Cruz Azul vs Puebla por el Apertura 2026?

El partido entre Cruz Azul y Puebla se disputará en el Estadio Banorte, ubicado en la Ciudad de México. El inmueble, conocido durante décadas como Estadio Azteca, volverá a recibir un partido oficial de La Máquina tras confirmarse que seguirá siendo su casa durante el Apertura 2026.

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El Estadio Banorte tiene una capacidad actual para 87 mil espectadores, cifra establecida tras las remodelaciones realizadas con vistas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 y continúa siendo uno de los escenarios más importantes del futbol mundial.

El Estadio Banorte es la casa del campeón

Cruz Azul afrontará su primer compromiso como local luego de remontar un 2-0 para vencer 3-2 al Atlético de San Luis en la Jornada 1. Su rival también llega con confianza, pues Puebla se impuso por 1-0 a FC Juárez, por lo que ambos equipos buscarán conservar el paso perfecto.

El historial favorece ampliamente a La Máquina. En 59 enfrentamientos oficiales, Cruz Azul suma 27 victorias, mientras que Puebla registra 14 triunfos y ambos empataron en 18 ocasiones. El antecedente más reciente también fue victoria celeste.

|Foto: ClubPueblaMX

¿A qué hora se juega Cruz Azul vs Puebla en la Jornada 2 del Apertura 2026?

El encuentro adelantado de la Jornada 2 se jugará este martes 21 de julio. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. Además, la Comisión de Árbitros designó a Karen Hernández Andrade como árbitra central para este compromiso.

Habrá otro partido de la Liga BBVA MX de este martes 21 de julio

Posteriormente y a través de la señal de TV Azteca, el Toluca recibe a los Pumas de la UNAM. Será en punto de las 21:00 horas, con la narración de Antonio Rosique y el análisis de David Medrano y Jorge Campos.

