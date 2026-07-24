Dónde y en qué estadio se juega el Atlante vs Club América HOY 24 de julio por el Apertura 2026

La Jornada 2 del Apertura 2026 tendrá uno de sus partidos más esperados este viernes 24 de julio. Atlante recibirá al Club América en un encuentro que marcará el regreso de los Potros de Hierro a la Ciudad de México como equipo de Primera División.

El conjunto azulgrana buscará conseguir sus primeros puntos del torneo, mientras que las Águilas intentarán mantener el buen comienzo conseguido bajo la dirección técnica de Guillermo Almada. Ambos clubes, además, volverán a encontrarse en un escenario que forma parte de su historia.

Dónde se juega el Atlante vs Club América hoy

El partido entre Atlante y América se disputará en la Ciudad de México. Los Potros de Hierro aparecerán como locales administrativos en su primer compromiso en casa desde que concretaron su regreso a la Liga BBVA MX.

Atlante vuelve a tener como sede la capital mexicana después de jugar sus últimos torneos de la Liga de Expansión en el Estadio Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec, Morelos. Su estreno en el Apertura 2026 se produjo como visitante frente al Necaxa.

En qué estadio se jugará el Atlante vs América

El escenario del encuentro será el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca. El inmueble se encuentra en la zona de Santa Úrsula, dentro de la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

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Será un partido especial para el Atlante, debido a que el equipo azulgrana disputó diferentes etapas de su historia en este recinto. Los Potros volverán a jugar como locales en el estadio durante su nueva etapa en la Primera División.

América también conoce de cerca este escenario, donde construyó gran parte de su historia. Sin embargo, en esta ocasión las Águilas serán el conjunto visitante en términos administrativos.

|X: Estadio Banorte

A qué hora juega Atlante contra América por el Apertura 2026

El encuentro correspondiente a la Jornada 2 se realizará hoy viernes 24 de julio. El silbatazo inicial está programado para las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión comenzará desde las 20:50 horas, con la previa y toda la información alrededor del partido. Estos son los datos principales:



Partido: Atlante vs Club América

Torneo: Apertura 2026

Jornada: 2

Fecha: viernes 24 de julio

Horario: 21:05 horas

Estadio: Estadio Banorte

Ciudad: Ciudad de México

Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Atlante vs América

El partido podrá verse EN VIVO y GRATIS por Azteca 7. La cobertura también estará disponible por medio del sitio web y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes.

Atlante llega después de perder 2-1 frente al Necaxa en el Estadio Victoria, pese a comenzar el segundo tiempo con ventaja. América, por su parte, inició el torneo con una victoria por la mínima ante Querétaro.

Los Potros buscarán aprovechar su regreso a casa para sumar sus primeros puntos, mientras que el equipo dirigido por Guillermo Almada intentará conseguir su segundo triunfo consecutivo en el Apertura 2026.