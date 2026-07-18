Dónde y en qué estadio se juega América vs Querétaro por la Jornada 1 del Apertura 2026

El Club América comienza un nuevo camino dentro de la Liga BBVA MX. Las Águilas visitarán a Querétaro en uno de los partidos que cerrarán la actividad de la Jornada 1 del Apertura 2026.

El conjunto azulcrema afrontará su primera prueba bajo la dirección de Guillermo Almada. Enfrente estará un equipo queretano que buscará aprovechar la localía para sumar sus primeros puntos de la competencia.

¿Dónde se juega América vs Querétaro por el Apertura 2026?

El partido entre América y Querétaro se disputará en la ciudad de Santiago de Querétaro, ubicada aproximadamente a 220 kilómetros de la Ciudad de México.

Los Gallos Blancos aparecen como locales en el calendario oficial. Por esa razón, el orden correcto del encuentro es Querétaro vs América, aunque muchos aficionados lo busquen como América vs Querétaro.

El plantel de las Águilas viajó a Querétaro un día antes del compromiso para completar su concentración y quedar preparado para su presentación en el nuevo campeonato.

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¿En qué estadio juegan América vs Querétaro?

Querétaro recibirá al América en el Estadio Corregidora, inmueble en el que los Gallos Blancos disputan habitualmente sus encuentros como locales en la Liga BBVA MX.

El recinto se encuentra sobre la avenida Luis Vega Monroy, en la colonia Centro Sur de Santiago de Querétaro. Fue inaugurado en febrero de 1985 y cuenta con espacio para más de 30 mil espectadores.

La Corregidora también fue una de las sedes utilizadas durante la Copa Mundial de la FIFA México 1986. Desde entonces, se convirtió en uno de los estadios más reconocidos del futbol mexicano.

¿Cuándo y a qué hora es Querétaro vs América?

El partido de la Jornada 1 está programado para jugarse este sábado 18 de julio, a partir de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Algunas carteleras presentan las 21:00 horas como horario inicial. Sin embargo, el Club América confirmó que el encuentro comenzará oficialmente a las 21:10 horas.

América buscará comenzar la etapa de Guillermo Almada con una victoria como visitante. Querétaro, por su parte, intentará frenar a uno de los candidatos al campeonato y hacerse fuerte frente a su afición en el Estadio Corregidora.