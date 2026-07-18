Juegos que se disputarán HOY sábado 18 de julio de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa este sábado 18 de julio con cuatro encuentros que prometen intensas emociones, cuentas pendientes por saldar y el debut de planteles renovados que buscan arrancar con el pie derecho.

Juárez 0-1 Puebla | Resumen y Goles | La Franja arranca con triunfo el Apertura 2026

Pumas vs. Pachuca (17:00 horas)

El subcampeón de la Liga BBVA MX, los Pumas de la UNAM , reciben a los Tuzos del Pachuca en un compromiso con sabor a revancha, recordando que los universitarios eliminaron a la escuadra tuza en las Semifinales del certamen anterior. Este duelo marca una gran particularidad en el banco: Esteban Solari, quien fuera estratega del Pachuca, ahora debuta al frente del cuadro felino, mientras que Benjamín Mora regresa a la liga mexicana para liderar el proyecto del Pachuca.

Monterrey vs. Santos Laguna (19:05 horas)

La acción se traslada al norte del país. Los Rayados de Monterrey, siempre considerados contendientes naturales al título por su poderosa plantilla, harán los honores a Santos Laguna en el Estadio BBVA. El conjunto regiomontano tiene la obligación de hacerse fuerte en casa desde el primer minuto frente a unos Guerreros de la Comarca que buscan recuperar protagonismo y proponer un partido dinámico en la siempre difícil aduana regiomontana.

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Guadalajara vs. Toluca (19:07 horas)

Prácticamente en simultáneo, el Estadio AKRON albergará uno de los choques más atractivos de este arranque. Las Chivas del Guadalajara debutan ante su afición midiéndose a los Diablos Rojos del Toluca. Con una alta expectativa en el esquema táctico del Rebaño Sagrado, este enfrentamiento representa un sinodal de máxima exigencia debido a la calidad ofensiva del cuadro mexiquense, garantizando un juego de ida y vuelta con tintes de liguilla anticipada.

Querétaro vs. América (21:10 horas)

Para cerrar la gran velada de sábado, las Águilas del América inician la defensa de sus ambiciosos objetivos visitando a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora. El equipo dirigido por Guillermo Almada se mete a territorio queretano bajo los reflectores estelares, midiéndose a una escuadra local que buscará complicar el duelo en su patio mediante orden defensivo y transiciones veloces.

