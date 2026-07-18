Dónde y en qué estadio se juega Chivas vs Toluca por la Jornada 1 del Apertura 2026

La espera terminó para Chivas. El conjunto dirigido por Gabriel Milito comenzará su participación en el Apertura 2026 ante Toluca, uno de los equipos que mejores resultados ha conseguido durante los últimos torneos del futbol mexicano.

El Rebaño tendrá la oportunidad de iniciar el campeonato frente a sus aficionados. Sin embargo, deberá superar a un rival que se convirtió en una asignatura pendiente desde la llegada del entrenador argentino al banquillo rojiblanco.

Dónde se juega Chivas vs Toluca por el Apertura 2026

El partido entre Chivas y Toluca se disputará en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco. El Guadalajara ejercerá como local en este compromiso correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026.

La casa del Rebaño volverá a recibir un encuentro de la Liga BBVA MX después de haber formado parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ahora, el inmueble retomará su actividad habitual para presenciar el debut de dos candidatos a pelear por los primeros lugares.

Chivas buscará aprovechar su condición de local. El equipo de Gabriel Milito acumula 14 partidos oficiales sin perder en el Estadio Akron, con un registro de 11 victorias y tres empates durante esa racha.

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Cuándo y a qué hora se juega Chivas vs Toluca

El encuentro entre Guadalajara y Toluca está programado para este sábado 18 de julio. El silbatazo inicial será a las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

Estos son todos los detalles del partido:



Partido: Chivas vs Toluca

Torneo: Apertura 2026

Jornada: 1

Fecha: sábado 18 de julio de 2026

Horario: 19:07 horas

Estadio: Estadio Akron

Sede: Zapopan, Jalisco

Cómo llegan Chivas y Toluca a la Jornada 1

El Guadalajara disputó dos encuentros durante su preparación. Primero empató 1-1 ante Correcaminos en el Estadio Marte R. Gómez y posteriormente venció 1-0 a Leones Negros de la UdeG en Verde Valle.

Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, perdió 1-0 frente a Cancún FC y empató 3-3 contra Atlante en sus amistosos previos al comienzo de la competencia.

El antecedente más reciente entre ambos equipos terminó con victoria de los Diablos Rojos por 2-0 en la Jornada 8 del Clausura 2026. No obstante, Chivas nunca perdió como local ante Toluca en una fecha inaugural durante la época de los torneos cortos: registra un triunfo y cuatro empates en cinco enfrentamientos.