Abono Toluca 2026: cuánto cuesta y qué incluye el pase para ver a los Diablos

Toluca comenzó un nuevo camino en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y sus aficionados tienen la posibilidad de acompañar al equipo durante toda la temporada. Para ello, la directiva presentó una nueva edición del Diablo Abono, el pase que permite conservar un lugar en el Estadio Nemesio Diez.

El paquete no se limita al actual certamen. Su vigencia también contempla el Clausura 2027 y algunos encuentros internacionales, además de descuentos y experiencias destinadas a quienes aseguren su asiento en la casa de los Diablos Rojos.

Cuánto cuesta el Abono Toluca 2026

El precio del Diablo Abono para la temporada 2026-2027 comienza en 3,800 pesos mexicanos y puede alcanzar los 19,200 pesos, dependiendo de la localidad elegida dentro del Estadio Nemesio Diez.

Estos son los costos anunciados para cada zona:



Tribuna Diablo 3: 3,800 pesos.

Tribuna Diablo 1 y 2: 4,600 pesos.

General 2: 6,300 pesos.

General 1: 7,300 pesos.

Preferente 2: 7,800 pesos.

Preferente 1: 9,100 pesos.

Escarlata Alta: 9,100 pesos.

Plateas: 11,200 pesos.

VID Eurus: 19,200 pesos.

También se habilitaron pagos a tres, seis y hasta 12 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes. De esta manera, los aficionados pueden dividir el costo total del pase anual.

TE PUEDE INTERESAR:



Cuáles son los beneficios del Abono Toluca

Además del acceso a los encuentros, los propietarios del Diablo Abono recibirán un kit exclusivo y tendrán un descuento del 15 por ciento en las tiendas oficiales del club.

También podrán acceder a promociones para los partidos de Toluca Femenil y participar en dinámicas organizadas por la institución. Entre las experiencias anunciadas se encuentran visitas a entrenamientos, convivencias con futbolistas, acceso a un palco privado y viajes con el equipo para determinados partidos como visitante.

Estas actividades se realizan por medio de dinámicas o sorteos. Por lo tanto, la compra del pase permite participar, pero no garantiza automáticamente el acceso a todas las experiencias.

Cómo comprar el Diablo Abono para el Apertura 2026

El periodo de renovación se realizó del 2 al 11 de julio de 2026. Los abonados pudieron completar el procedimiento mediante la página y aplicación de Boletomóvil o directamente en la Oficina de Atención al Aficionado, ubicada junto al acceso 12 del Nemesio Diez.

Para los nuevos compradores se abrió una lista de espera. La asignación de lugares quedó sujeta a los asientos que no fueran renovados por sus anteriores propietarios, por lo que la disponibilidad actual debe revisarse directamente en la plataforma.

El ingreso al estadio es completamente digital y se realiza con un código QR dinámico. No se aceptan impresiones ni capturas de pantalla y los aficionados mayores de edad también deben presentar su Fan ID.