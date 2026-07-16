Partidos de HOY jueves 16 de julio en la Liga BBVA MX: La IA predijo los resultados

En medio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Liga BBVA MX vuelve a hacer rodar el balón este fin de semana. La Jornada 1 del Apertura 2026 comenzará este jueves 16 de julio con Necaxa enfrentando a Atlante FC en su vuelta a Primera División. Horas más tarde jugarán los Xolos de Tijuana contra los Tigres de la UANL. La IA ya realizó sus predicciones.

Estos dos partidos representan el comienzo de una nueva temporada para la Liga MX, que promete ser uno de los torneos más apasionantes de todos. Con un calendario espectacular de la primera fecha del Apertura 2026, los primeros dos juegos darán mucho de qué hablar. La inteligencia artificial ya realizó simulaciones.

|MEXSPORT

Jornada 1 del Apertura 2026: Apuestas y simulaciones de los partidos de HOY jueves 16 de julio

Necaxa vs Atlante FC

Necaxa parte como favorito por jugar en casa y por mantener una base importante del plantel, mientras que Atlante afronta un regreso exigente a la Liga MX. En mis simulaciones, los hidrocálidos imponen el ritmo del partido, aunque Atlante tiene argumentos para competir durante varios tramos.

Predicción IA: Necaxa 52% - Empate 27% - Atlante 21%

Necaxa 52% - Empate 27% - Atlante 21% Cuotas de apuestas: Necaxa 1.95 | Empate 3.70 | Atlante 4.10

|MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR:



Club Tijuana vs Tigres UANL

Tigres llega con una plantilla más profunda y mayor jerarquía, aunque la visita al Estadio Caliente siempre representa una dificultad. Xolos suele elevar su rendimiento como local, pero la experiencia del conjunto regiomontano inclina ligeramente la balanza.

Predicción IA: Tijuana 25% - Empate 29% - Tigres 46%

Tijuana 25% - Empate 29% - Tigres 46% Cuotas de apuestas:: Tijuana 3.70 | Empate 3.35 | Tigres 2.02

Viernes Botanero de la Liga BBVA MX por TV Azteca Deportes

La Liga MX vuelve a la pantalla de Azteca Deportes con uno de los encuentros más atractivos del arranque del Torneo Apertura 2026. Desde la frontera norte, FC Juárez y Club Puebla abrirán su camino en el campeonato con la misión de sumar sus primeros puntos.

Este viernes 17 de julio, a las 9:00 pm, disfruta EN VIVO y GRATIS la mejor cobertura de FC Juárez vs Club Puebla por Azteca 7, el sitio de Azteca Deportes y la App Oficial. Vive cada jugada, el análisis y toda la emoción de la mano del equipo de transmisión que acompaña al futbol mexicano.

