Dónde y en qué estadio se juega Pachuca vs Querétaro por la Jornada 2 del Apertura 2026

Pachuca tendrá su primera presentación como local en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Los Tuzos recibirán a Querétaro en un partido que enfrentará a dos equipos con resultados diferentes durante el comienzo del campeonato.

El conjunto hidalguense buscará mantener el paso perfecto después de golear a Pumas UNAM, mientras que los Gallos Blancos intentarán conseguir sus primeros puntos del torneo. A continuación, conoce dónde y en qué estadio se disputará el encuentro.

Dónde se juega Pachuca vs Querétaro por el Apertura 2026

El partido entre Pachuca y Querétaro se jugará en la ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado de Hidalgo. Los Tuzos serán locales en este compromiso correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026.

El encuentro está programado para este domingo 26 de julio y comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El duelo será uno de los encargados de cerrar la actividad de la segunda fecha del campeonato.



Partido: Pachuca vs Querétaro

Torneo: Apertura 2026

Jornada: 2

Fecha: domingo 26 de julio de 2026

Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Ciudad: Pachuca de Soto, Hidalgo

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En qué estadio se juega Pachuca vs Querétaro

Pachuca y Querétaro se enfrentarán en el Estadio Hidalgo, casa habitual del conjunto dirigido por Benjamín Mora. La sede y el horario aparecen confirmados en el calendario publicado por el sitio oficial de los Tuzos.

Conocido popularmente como “El Huracán”, el inmueble recibirá su primer partido del Apertura 2026. Pachuca comenzó el campeonato fuera de casa y ahora tendrá la oportunidad de presentarse ante su afición.

El Estadio Hidalgo se encuentra en el Boulevard Felipe Ángeles, dentro de la ciudad de Pachuca. El recinto ha sido escenario de los principales logros conseguidos por los Tuzos en el futbol mexicano y en torneos internacionales.

Cómo llegan Pachuca y Querétaro a la Jornada 2

Pachuca comenzó el Apertura 2026 con una victoria contundente. Los Tuzos derrotaron 3-0 a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario gracias a un gol de Elías Montiel y un doblete de Salomón Rondón.

Ese resultado permitió que el equipo hidalguense se colocara entre los primeros lugares de la clasificación. Una nueva victoria frente a Querétaro le permitiría conservar el paso perfecto durante el inicio del torneo.

La situación de los Gallos Blancos es diferente. Querétaro perdió 1-0 frente al América en el Estadio Corregidora y viajará a Hidalgo con la necesidad de sumar sus primeros puntos.

Cuándo fue el último Pachuca vs Querétaro en el Estadio Hidalgo

El antecedente más reciente entre ambos equipos se registró durante la Jornada 4 del Clausura 2026. Pachuca y Querétaro también se enfrentaron en el Estadio Hidalgo y el partido terminó empatado sin goles.

Ahora, los Tuzos buscarán aprovechar la localía y el impulso conseguido ante Pumas. Los Gallos, por su parte, intentarán repetir la solidez defensiva de aquel encuentro, pero con mayor efectividad en ataque para salir de Pachuca con un resultado positivo.