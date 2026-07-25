Dónde y en qué estadio se juega el Santos Laguna vs Atlas HOY 25 de julio por el Apertura 2026

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa este sábado con un partido entre dos equipos que tuvieron resultados diferentes en su presentación. Santos Laguna buscará aprovechar su primer encuentro como local, mientras que Atlas intentará mantener el paso perfecto.

Los Guerreros necesitan recuperarse después de comenzar el campeonato con una derrota. Enfrente estarán los Rojinegros, quienes llegan motivados tras conseguir tres puntos fuera de casa durante la primera fecha.

Dónde se juega el Santos Laguna vs Atlas por el Apertura 2026

El partido entre Santos Laguna y Atlas se jugará en el Estadio Corona, inmueble que forma parte del complejo Territorio Santos Modelo y se encuentra en Torreón, Coahuila. Los Guerreros ejercerán como locales en este compromiso correspondiente a la Jornada 2.

El encuentro marcará la presentación de Santos ante su afición en el Apertura 2026. El equipo dirigido por Renato Paiva disputó la primera fecha como visitante ante Rayados de Monterrey, por lo que ahora tendrá la oportunidad de sumar sus primeros puntos en casa.

Por su parte, Atlas afrontará su segundo partido consecutivo fuera de Guadalajara. El conjunto rojinegro debutó ante León en el Estadio Nou Camp y posteriormente se trasladará a la Comarca Lagunera.

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A qué hora es el Santos Laguna vs Atlas HOY 25 de julio

El Santos Laguna vs Atlas está programado para disputarse HOY sábado 25 de julio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La fecha y el horario fueron confirmados por Santos Laguna y por el Atlas durante la previa.

Estos son los datos principales del encuentro:



Partido: Santos Laguna vs Atlas

Fecha: sábado 25 de julio de 2026

Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Corona, también conocido como TSM Corona

Ciudad: Torreón, Coahuila

Jornada: 2 del Apertura 2026

|MEXSPORT

Cómo llegan Santos Laguna y Atlas a la Jornada 2

Santos Laguna comenzó el torneo con una derrota 3-2 frente a Rayados en el Estadio BBVA. El equipo lagunero logró competir y marcar dos goles en Monterrey, pero no pudo rescatar unidades. Ahora buscará corregir sus errores defensivos y hacerse fuerte como local.

Atlas tuvo un estreno diferente. Los Rojinegros derrotaron 3-2 al León con goles de Duk, Alfonso González y Aldo Rocha. Ese resultado les permitió sumar sus primeros tres puntos y colocarse entre los equipos que iniciaron el certamen con una victoria.

El árbitro central será Martín Molina Astorga. Estará acompañado por Erik Durán y Óscar Barriga como asistentes, mientras que Alan Rodríguez tendrá la función de cuarto árbitro.