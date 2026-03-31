DT de Bélgica sorprende a todos al opinar sobre el Chucky Lozano y su salida del equipo

Así como trascendió el salario de Rudi García, el entrenador francés de la selección de Bélgica habló de uno de los jugadores que no fue convocado por Javier Aguirre para la Selección Nacional de México. Resulta que el DT del conjunto europeo se refirió a Hirving Lozano y a la difícil situación de la salida de su equipo.

Mientras que está confirmado que Chucky Lozano no tendrá más partidos en el San Diego FC de la MLS, el entrenador de la escuadra belga se refirió a cuando él era entrenador y el mexicano jugaba en el Napoli. Con él como DT, Hirving debió marcharse al PSV en noviembre de 2023 por 15 millones de euros. El técnico explicó lo sucedido.

Lo que dijo Rudi García sobre Hirving Lozano

“Tuve el placer de ser su entrenador en el Napoli. La salida del Chucky Lozano fue aparte, yo en realidad quería que se quedara con el equipo, porque era un jugador que marcaba muy bien, que daba pases a gol, tenía pases decisivos, aportaba mucho al equipo”, comenzó contando Rudi García.

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Además, en la previa al encuentro entre México y Bélgica en el Soldier Field de Chicago (transmisión de Azteca 7 y la web de Azteca Deportes), Rudi explicó que él había querido la continuidad del mexicano en el conjunto italiano. “La salida de él, del Napoli, tuvo que ver más con el equipo y la dirigencia, no conmigo”, agregó.

Los números del Chucky Lozano en el Napoli

De acuerdo a las cifras de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos fueron los números de Hirving Lozano en el Napoli:

155 partidos jugados

95 encuentros como titular

30 goles marcados

14 asistencias aportadas

19 tarjetas amarillas y 1 roja

1 Coppa Italia 2019/20

1 Scudetto (Serie A) 2022/23.

Los números de Hirving Lozano en el San Diego FC

Lejos de las alegrías que consiguió en el conjunto italiano, lo hecho en el San Diego FC no le ha dado satisfacciones al extremo mexicano que hoy tiene 30 años. Los números del Chucky en la MLS fueron los siguientes: