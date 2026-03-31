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DT de Bélgica sorprende a todos al opinar sobre el Chucky Lozano y su salida del equipo

El delantero mexicano atraviesa un mal momento en el San Diego FC y Rudi García habló

DT de Bélgica sorprende a todos al opinar sobre el Chucky Lozano y su salida del equipo

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como trascendió el salario de Rudi García, el entrenador francés de la selección de Bélgica habló de uno de los jugadores que no fue convocado por Javier Aguirre para la Selección Nacional de México. Resulta que el DT del conjunto europeo se refirió a Hirving Lozano y a la difícil situación de la salida de su equipo.

Mientras que está confirmado que Chucky Lozano no tendrá más partidos en el San Diego FC de la MLS, el entrenador de la escuadra belga se refirió a cuando él era entrenador y el mexicano jugaba en el Napoli. Con él como DT, Hirving debió marcharse al PSV en noviembre de 2023 por 15 millones de euros. El técnico explicó lo sucedido.

Chucky Lozano por fin sabe qué pasará con su carrera: llegó a este acuerdo con San Diego

Lo que dijo Rudi García sobre Hirving Lozano

Tuve el placer de ser su entrenador en el Napoli. La salida del Chucky Lozano fue aparte, yo en realidad quería que se quedara con el equipo, porque era un jugador que marcaba muy bien, que daba pases a gol, tenía pases decisivos, aportaba mucho al equipo”, comenzó contando Rudi García.

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Además, en la previa al encuentro entre México y Bélgica en el Soldier Field de Chicago (transmisión de Azteca 7 y la web de Azteca Deportes), Rudi explicó que él había querido la continuidad del mexicano en el conjunto italiano. “La salida de él, del Napoli, tuvo que ver más con el equipo y la dirigencia, no conmigo”, agregó.

De tristeza total: así es un día normal de trabajo para Chucky Lozano en el San Diego FC

Los números del Chucky Lozano en el Napoli

De acuerdo a las cifras de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos fueron los números de Hirving Lozano en el Napoli:

  • 155 partidos jugados
  • 95 encuentros como titular
  • 30 goles marcados
  • 14 asistencias aportadas
  • 19 tarjetas amarillas y 1 roja
  • 1 Coppa Italia 2019/20
  • 1 Scudetto (Serie A) 2022/23.
Rudi García

Los números de Hirving Lozano en el San Diego FC

Lejos de las alegrías que consiguió en el conjunto italiano, lo hecho en el San Diego FC no le ha dado satisfacciones al extremo mexicano que hoy tiene 30 años. Los números del Chucky en la MLS fueron los siguientes:

  • 34 partidos jugados
  • 24 encuentros como titular
  • 11 goles convertidos
  • 9 asistencias aportadas
  • 7 amarillas y 0 rojas.
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