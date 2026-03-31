“Dudoso” y “económico”: Francia ataca a Argentina antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así como desde Colombia habían criticado a Argentina, ahora el conjunto campeón del mundo vuelve a ser apuntado desde otro país. Pues Francia ataca al combinado de Lionel Messi antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque esta vez no se trata del seleccionado o de entrenadores, sino de la prensa del país europeo. “Dudoso” y “económico”, fueron las palabras usadas.

Mientras que la IA vaticinó quién será la figura de México para el Mundial 2026, de cara a la justa internacional hubo una fuerte crítica desde la prensa francesa, precisamente el medio L’Equipe, hacia la Selección Argentina por los amistosos que ha organizado en los últimos tiempos, priorizando rivales débiles en busca de rédito económico.

(L-R), Lionel Messi of Argentina and Kylian Mbappe of France during the game Argentina vs France, corresponding to the great final of the FIFA World Cup Qatar 2022, at Lusail Stadium, Lusail, Doha, on December 18, 2022.



(I-D), Lionel Messi de Argentina y Kylian Mbappe de Francia durante el partido Argentina vs Francia, correspondiente a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, en el Estadio Lusail, Lusail, Doha, el 18 de Diciembre de 2022|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Esto dijo L’Equipe de Francia hacia la Selección Argentina

“Mauritania y luego Zambia: ¿Pero por qué Argentina siempre se enfrenta a naciones pequeñas en partidos amistosos? Si se analiza con detenimiento, Argentina está bastante acostumbrada a jugar partidos amistosos contra equipos modestos”, comenzó explicando el medio francés.

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Además L’Equipe dio estadísticas fuertes. “Los datos muestran que los rivales de Lionel Messi y sus compañeros en amistosos ocupan, en promedio, la posición 85 en el ranking FIFA. Este es el peor promedio del continente. Argentina es el único equipo del continente que no se ha enfrentado a ningún rival Top 20 de la FIFA. Brasil ha jugado contra diez y Colombia con nueve”.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Mauritania - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - March 27, 2026 Argentina’s Nico Paz celebrates scoring their second goal with Nahuel Molina REUTERS/Agustin Marcarian|Agustin Marcarian/REUTERS

Y fue un pasó más allá con la crítica. “Este partido, de dudoso valor deportivo contra la selección número 89 del mundo, es un buen ejemplo de la otra razón de estos extraños amistosos. Y no prolongaremos más el suspenso: es económica”, agregó el medio francés, argumentando también que han jugado siempre en lugares con desarrollo comercial como Estados Unidos y Asia.

Los últimos rivales de Argentina en amistosos