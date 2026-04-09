¿Cuál es el duelo que más se ha repetido en una final de Copa Mundial de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA es la competencia más exclusiva del futbol que existe, por lo que solo un número selecto de países la han logrado ganar, dejando en la memoria de los aficionados partidos que han pasado a la historia.

Sin embargo, dentro de todas las finales que se han disputado de la Copa Mundial de la FIFA, existe un duelo que destaca por encima de los otros, ya que se ha repetido en más de una final, por lo que para muchos aficionados es todo un clásico del futbol mundial.

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¿Cuál es la final más repetida de la Copa Mundial de la FIFA?

El duelo que más veces se ha repetido en una final de Copa Mundial de la FIFA, es el que han protagonizado las selecciones de Alemania contra Argentina, dos equipos que siempre suelen ser protagonistas de la llamada fiesta del futbol.

Estas dos selecciones se han enfrentado en las finales de las ediciones de México 1986, Italia 1990 y Brasil 2014, donde el saldo es a favor del cuadro alemán con dos victorias frente a los argentinos.

La primera ocasión que se enfrentaron en una final fue en la Ciudad de México, donde la Selección Argentina comandada por Diego Armando Maradona, logró imponerse en el marcador 3-2 a los alemanes, consiguiendo el segundo trofeo de la Copa Mundial de la FIFA para su país.

Tan solo cuatro años más tarde, la final se volvió a repetir, aunque en esa ocasión la historia fue diferente, el cuadro alemán se llevó la victoria con un gol de penal de Adreas Brehme, en un partido que estuvo lleno de intensidad y juego físico.

La tercera y última ocasión hasta el momento, fue en la edición de Brasil 2014, la cual se disputó en el Estadio Maracaná, donde nuevamente la Selección Alemana, logró imponerse 1-0 a la Argentina de Messi, logrando su cuarto campeonato de la Copa Mundial de la FIFA.

