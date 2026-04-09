Esta selección es la que más derrotas ha tenido en la Copa Mundial de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA es el escenario en el que todos los jugadores quieren estar, donde se puede dejar una huella que pase a la historia y buscar la gloria en el terreno de juego, aunque no siempre las cosas salen de la forma esperada.

Aunque clasificar a una Copa Mundial de la FIFA ya es un gran logro para cualquier selección, no siempre se logra destacar por la cantidad de victorias que se tienen. Incluso, ser un invitado constante a la justa mundialista puede tener algunas desventajas y generar un récord negativo, cuando se trata de derrotas.

México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025

¿Cuál es la selección con más derrotas en la Copa Mundial de la FIFA?

Lamentablemente, para los amantes del futbol en México, la Selección Mexicana es la que más derrotas ha tenido a lo largo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA, aunque también es una de las que más veces ha clasificado a la justa mundialista.

La Selección Mexicana ha estado presente en 17 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, donde ha tenido triunfos que nunca se van a olvidar, aunque también se ha enfrentado a las grandes potencias en varias ocasiones, donde el saldo no es a su favor.

En total, el representativo mexicano ha disputado un total de 60 partidos en la Copa Mundial de la FIFA, de los cuales suma 28 derrotas, 15 empates y 17 victorias, en los que ha logrado marcar un total de 62 goles y recibido 101.

Recordemos que, la Selección Mexicana debutó en la edición de Uruguay 1930, pero la primera victoria llegó hasta su participación en Chile 1962, donde logró imponerse a Checoslovaquia con un marcador de 3-1.

Al igual que la Selección de México, los equipos de Argentina (24) y Alemania (23), son los que más derrotas tienen en la Copa Mundial de la FIFA.

