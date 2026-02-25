DURÍSIMO: Chilavert acusa a Courtois de “robarle” la esposa a su compañero
El ex portero paraguayo disparó fuerte contra Thibaut en medio de las polémicas entre Vinícius Jr y Gianluca Prestianni
El conflicto entre Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni –sancionado para el partido frente al Real Madrid– ha llegado a niveles altísimos, puesto que el brasileño acusó al argentino de haberlo llamado “mono”. Tras esta dura acusación de racismo, José Luis Félix Chilavert defendió al jugador del Benfica y atacó fuertemente al portero Thibaut Courtois. Le dijo que le “robó” la esposa a un compañero.
En diálogo con Radio Rivadavia, el ex arquero paraguayo le contestó al belga, quien había dicho: “Es lamentable también. No se pueden decir cosas así. No caben en el mundo de hoy”. Chilavert respondió: “¿Lamentable yo? Lamentable es Courtois que le sacó la novia a su compañero De Bruyne”, expresó el ex portero de Vélez Sarsfield.
El conflicto entre Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne por su novia
Desde jóvenes el portero y el mediocentro de Bélgica compartieron muchas cosas en el futbol. Se formaron en el KRC Genk y compartieron equipo en el Chelsea. Sin embargo, llegó un conflicto durísimo: Caroline Lijnen, quien era novia de De Bruyne y pasó a ser pareja de Courtois.
De Bruyne y Lijnen vivían en Alemania cuando él jugaba en el Wender Bremen. De acuerdo a la información reportada por La Nación, Caroline se tomó vacaciones con sus amigas en Madrid. Allí habría comenzado la relación clandestina con el portero, que luego fue confirmada por la propia mujer.
“Thibaut me ofreció más que Kevin, teníamos grandes conversaciones. Estando en Madrid, me acordé que él me había engañado (supuestamente con una amiga suya de la infancia) y me dije a mi misma, ‘¿por qué no puedo hacer lo mismo?’”, sostuvo en diálogo con la revista belga Story.
Hoy en día ambos tienen parejas diferentes y pudieron convivir en el plantel de la selección de Bélgica.
Todas las declaraciones de José Luis Chilavert sobre el conflicto entre Prestianni y Vinícius
- “Ellos hablan de valores y que esas cosas no deberían pasar. Al chico Prestianni, Vinicius le dice 'cagón de mierda' y Mbappé le dice 'puto racista'. Ellos te pueden insultar y decir de todo y vos no le podés decir nada. Entonces digo 'es una pena'”.
- “Yo me solidarizo con Prestianni. Vinicius es el primero que va e insulta a todos. Uno mira la cámara donde le dice a Prestianni y le repite 'cagón, cagón'. Y otra cosa, ¿quién se solidariza con Vinicius? Mbappé. ¡Justo Mbappé! Él habla de valores y vive con un travesti, no es normal”.
- “¿Por qué en España vienen y quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado del mono de Vinicius, que es de piel negra. El 90% de los jugadores del Madrid son negros, ¿cómo ellos nunca tienen problemas y Vinicius con todo el mundo?”
- “Ya que Vinicius lucha tanto contra el racismo y la discriminación... ¿por qué no sale en la TV brasileña a decir por qué la policía brasileña los mata a palos a los hinchas argentinos, paraguayos o uruguayos cada vez que van a Brasil? ¿El racismo y la discriminación son sólo cuando es contra él?”.