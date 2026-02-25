DURÍSIMO: Chilavert acusa a Courtois de “robarle” la esposa a su compañero

El conflicto entre Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni –sancionado para el partido frente al Real Madrid– ha llegado a niveles altísimos, puesto que el brasileño acusó al argentino de haberlo llamado “mono”. Tras esta dura acusación de racismo, José Luis Félix Chilavert defendió al jugador del Benfica y atacó fuertemente al portero Thibaut Courtois. Le dijo que le “robó” la esposa a un compañero.

En diálogo con Radio Rivadavia, el ex arquero paraguayo le contestó al belga, quien había dicho: “Es lamentable también. No se pueden decir cosas así. No caben en el mundo de hoy”. Chilavert respondió: “¿Lamentable yo? Lamentable es Courtois que le sacó la novia a su compañero De Bruyne”, expresó el ex portero de Vélez Sarsfield.

|REUTERS

El conflicto entre Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne por su novia

Desde jóvenes el portero y el mediocentro de Bélgica compartieron muchas cosas en el futbol. Se formaron en el KRC Genk y compartieron equipo en el Chelsea. Sin embargo, llegó un conflicto durísimo: Caroline Lijnen, quien era novia de De Bruyne y pasó a ser pareja de Courtois.

TE PUEDE INTERESAR:



De Bruyne y Lijnen vivían en Alemania cuando él jugaba en el Wender Bremen. De acuerdo a la información reportada por La Nación, Caroline se tomó vacaciones con sus amigas en Madrid. Allí habría comenzado la relación clandestina con el portero, que luego fue confirmada por la propia mujer.

— Courtois: "Son lamentables los dichos (palabras de Chilavert). Al final no se pueden decir cosas así, es otro tipo de insulto. Hay que tener respeto"



— Chilavert: "¿Lamentable yo? Lamentable es Courtois que le sacó la novia a su compañero De Bruyne. Ellos hablan de valores y… pic.twitter.com/NskMJjfX8k — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) February 24, 2026

“Thibaut me ofreció más que Kevin, teníamos grandes conversaciones. Estando en Madrid, me acordé que él me había engañado (supuestamente con una amiga suya de la infancia) y me dije a mi misma, ‘¿por qué no puedo hacer lo mismo?’”, sostuvo en diálogo con la revista belga Story.

Hoy en día ambos tienen parejas diferentes y pudieron convivir en el plantel de la selección de Bélgica.

José Luis Chilavert |Getty Images

Todas las declaraciones de José Luis Chilavert sobre el conflicto entre Prestianni y Vinícius