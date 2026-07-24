El duro momento que vive Nicolás Larcamón en Europa tras salir de Cruz Azul: ¿Lo obligan a irse?

Nicolás Larcamón comenzó una nueva etapa en su carrera después de abandonar Cruz Azul. El entrenador argentino aceptó el proyecto del Sporting de Gijón con el objetivo de pelear por el ascenso, pero un problema administrativo pone en duda su presencia durante el comienzo de la temporada 2026-2027.

El estratega trabaja con normalidad durante la pretemporada del conjunto español. Sin embargo, todavía no cuenta con la autorización necesaria para aparecer como primer entrenador en los partidos oficiales.

¿Por qué Nicolás Larcamón no puede dirigir al Sporting de Gijón?

El inconveniente está relacionado con la Licencia UEFA Pro, certificación exigida para ejercer como entrenador principal en las categorías profesionales de España.

Larcamón realizó su formación fuera del sistema europeo. Por ese motivo, la UEFA debe revisar su título y determinar si cumple con las condiciones necesarias para otorgarle una licencia equivalente.

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El Sporting y el propio entrenador presentaron los documentos destinados a acreditar su trayectoria. El argentino comenzó su carrera como director técnico en 2016 y posteriormente trabajó en Venezuela, Chile, México y Brasil.

Durante ese periodo dirigió al Deportivo Anzoátegui, Deportes Antofagasta, Huachipato, Curicó Unido, Puebla, León, Cruzeiro, Necaxa y Cruz Azul. También conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf 2023 con La Fiera.

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El requisito que Nicolás Larcamón todavía no habría cumplido

Aunque cuenta con casi una década de experiencia, la UEFA analiza únicamente los periodos posteriores a la obtención de la titulación considerada equivalente.

La normativa solicita acreditar tres temporadas completas como entrenador principal de un equipo de máxima categoría perteneciente a una federación afiliada a la FIFA. Según los reportes procedentes de España, el organismo europeo solamente le reconoce a Larcamón poco más de dos años bajo ese criterio.

La documentación presentada cuenta con el respaldo de la CONMEBOL. Sin embargo, la UEFA todavía no ha homologado su licencia y habría solicitado nuevos contratos y certificados para comprobar determinados periodos de su trayectoria.

Toda la preparación de Nicolás Larcamón

¿El Sporting de Gijón puede obligar a Nicolás Larcamón a irse?

Por el momento, Larcamón no está obligado a abandonar el Sporting de Gijón. Tampoco existe una sanción deportiva ni un rechazo definitivo por parte de la UEFA.

El problema corresponde a un trámite pendiente. El argentino puede continuar dirigiendo entrenamientos, preparando al equipo y participando en la pretemporada, pero no puede ser inscrito como primer entrenador ni sentarse oficialmente en el banquillo mientras no reciba la autorización.

Si el proceso no queda resuelto antes del inicio de LaLiga Hypermotion, el Sporting tendría que registrar provisionalmente a otro integrante habilitado de su cuerpo técnico para dirigir los partidos.