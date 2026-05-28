Edin Dzeko, de sobrevivir a un brutal asedio en su infancia a jugar el Mundial con 40 años

La gran mayoría de los jugadores que llegan a disputar una Copa Mundial de la FIFA, lo hacen con goles y grandes actuaciones en el terreno de juego, pero existen otros que tienen que luchar por su vida en la infancia para poder alcanzar sus sueños, tal es el caso de Edin Dzeko.

Su madre no lo dejó salir a jugar y eso le salvó la a Edin Dzeko

La estrella del ataque de Bosnia y Herzegovina, creció en Sarajevo, rodeado de ruidos de sirenas, mientras solo quería jugar al futbol en las calles con sus amigos. Cuando apenas tenía seis años de edad, el 5 de abril de 1992, arrancó el asedio de su ciudad natal, ya que su país acababa de proclamar su independencia de la extinta Yugoslavia.

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Durante casi cuatro años, Sarajevo estuvo bajo un duro asedio que marcó la vida de todos, incluido el pequeño Edin Dzeko, quien en más de una ocasión ha contado una de las anécdotas más tristes de su vida, cuando su madre no lo dejó salir a jugar futbol con los otros niños, donde minutos después, explotó una granada, la cual le quitó la vida a varios de sus amigos y dejó a otros con graves heridas.

Su niñez fue sumamente complicada, pues por la guerra en su ciudad, Edin Dzeko vivía junto a otros 14 miembros de su familia en un departamento de 35 metros cuadrados, esto porque su casa había sido destruida por los bombardeos, por lo que tuvieron que mudarse con sus abuelos.

Edin Dzeko va a su segundo Mundial con Bosnia y Herzegovina

Al final, Edin Dzeko logró su sueño de convertirse en futbolista profesional, jugando para algunos de los equipos más importantes de Europa y siendo el líder de su selección, con la que ya fue a la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 2014, pero que a sus 40 años va a jugar su segunda justa mundialista en México, Canadá y Estados Unidos 2026.

