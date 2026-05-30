¿El as bajo la manga del Tri? El jugador que Javier Aguirre extrañaba en la Selección Mexicana y sería la sorpresa para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana continúa su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y, en la antesala del encuentro amistoso frente a Australia, el nombre de César "Chino" Huerta ha tomado un protagonismo.

El extremo se perfila como uno de los elementos que el cuerpo técnico buscará evaluar de cerca tras superar un complicado capítulo físico que amenazó con frenar su carrera.

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¿Cómo está el estado físico de César Huerta?

El camino de Huerta de regreso al combinado nacional fue un auténtico desafío médico. Una pubalgia severa lo marginó de las canchas durante cinco largos meses, un periodo crítico que requirió intervención en el quirófano por partida doble.

Tras una primera cirugía que no arrojó la evolución esperada, el atacante se vio obligado a someterse a un segundo procedimiento. Su tratamiento rindió frutos y logró volver a pisar el césped, marcando el inicio de su reincorporación al máximo nivel competitivo.

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¿La sorpresa de Javier Aguirre?

Sobre el estado actual del jugador, Javier "Vasco" Aguirre mantuvo un discurso cauteloso, optando por no comprometerse de más ni garantizar que será llamado al Mundial.

Sin embargo, el estratega no dudó en reconocer el esfuerzo del atacante y el valor que tiene su recuperación para el grupo.

"Tuvo una cirugía, tuvo que volverse a operar. Quedó estupendo de la segunda", señaló Aguirre, confirmando que el futbolista ha dejado atrás las molestias que lo aquejaban.

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La oportunidad de oro para César Huerta

Más allá del estado físico, lo que convierte a Huerta en una pieza atractiva para el esquema de Aguirre es su perfil posicional. En un futbol mexicano donde los extremos nominales escasean, el director técnico destacó las cualidades específicas que el exjugador universitario le aporta a la plantilla.

"Es un jugador que corre por fuera, por ambas bandas y sí es algo que en México nos ha costado encontrar", puntualizó el entrenador.

Este duelo contra el combinado australiano servirá como un escenario inmejorable para evaluar el ritmo y la confianza de Huerta.

Aunque el técnico nacional opta por la mesura en sus declaraciones, la capacidad de desequilibrio por las bandas perfila al 'Chino' como un recurso táctico muy valioso.

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