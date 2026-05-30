México vs Sudáfrica: Aún hay boletos para el juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ y esto es lo que cuestan

Los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ han sido un tema candente desde que se anunciaron las fechas de venta. El ente rector del futbol en el planeta anunció una nueva ventana para adquirir entradas a los juegos y aún hay disponibilidad para el México vs Sudáfrica que inaugurará el torneo.

La venta de última hora anunciada para el 28 de mayo de 2026 ha dejado un sabor amargo para los aficionados que aún no han conseguido su boleto para el duelo entre aztecas y sudafricanos. El Estadio Ciudad de México tiene una capacidad para 87 mil aficionados y la totalidad de asientos aún no ha sido vendida para el juego del 11 de junio.

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Los únicos boletos disponibles para este encuentro, México vs Sudáfrica son de Categoría 1, y el precio es increíble. La FIFA ha decidido valuar esos boletos en 55 mil 815 pesos mexicanos, o lo que es equivalente a 3 mil 200 dólares. Esto es un contraste brutal para los precios iniciales porque durante la primera ventana de compra iban de los 370 dólares a los mil 825.

Las ganancias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ son estimadas para ser superiores a los 10 mil millones de dólares al finalizar el torneo. La cuestión es que hay que repartir ese dinero entre los participantes y los organizadores. La selección campeona se llevará un premio de 50 millones de dólares y cada una de las que participe recibirá 12.5 millones de billetes verdes.

La imponencia del Estadio Banorte le permite competir sin problemas con cualquier estadio de primer nivel europeo|Reuters

Los paquetes de hospitalidad para el México vs Sudáfrica

Otra alternativa para poder adquirir boletos por parte de la FIFA son los paquetes de hospitalidad. El precio mínimo por persona para el juego de México vs Sudáfrica es de 154 mil pesos mexicanos en el Champions Club. Otra alternativa es el Pitchside Lounge y en esa sección cada persona pagaría 350 mil pesos.