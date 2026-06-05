De promesas a realidad: los debuts que emocionaron en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
El último torneo del futbol mexicano dejó a varios debutantes en Primera División, entre ellos hijos de exjugadores
El Clausura 2026 de la Liga BBVA MX fue un torneo que se vivió con intensidad y que dejó grandes momentos como el campeonato de Cruz Azul y la última aparición de André Jardine en el banquillo del América tras conquistar 3 títulos al hilo. Asimismo, los debuts de los jóvenes futbolistas que emocionaron a más de uno, pues dejaron de ser promesas a una realidad.
De acuerdo con las estadísticas de la página Sector Básicas, en el reciente torneo del futbol mexicano hubo 27 debuts, entre ellos el de Lucca Vuoso, quien es hijo de Matías Vuoso, ídolo en América y Santos Laguna. Este jugador fue el más joven en disputar un partido de Primera División con 17 años y 3 meses.
- Cristóbal Hernández – Pachuca
- Jaime Estrada – Mazatlán
- Iván Silva – Cruz Azul
- Luis Carrillo – Mazatlán
- Daniel Méndez – Pachuca
- Erick Orta – Toluca
- Antonio Carmona – Juárez
- Sebastián Rodríguez – Rayados
- Ariel Castro – Cruz Azul
- Jonatan Ramírez – Pachuca
- Nelson Cedillo – Santos Laguna
- Henrique Simeone – Tigres
- Cristóbal Alfaro – Pachuca
- Omar Gálvez – Rayados
- Christopher Mora – León
- Juan Cázares – Gallos
- Allen Rojas – Rayados
- Juan Echilvestre – Santos
- Lucca Vuoso – Santos
- Luis Gamboa – Atlas
- Ricardo Alonso – Necaxa
- Lenin Rodríguez – Pachuca
- Israel Robles – Necaxa
- Rogelio González - Cruz Azul
- Francisco Méndez – Necaxa
- Kevin Picón – Santos Laguna
- Francisco Pumpido – Toluca.
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Los debuts que más destacaron en el Clausura 2026
Lucca Vuoso es uno de los debuts más destacados al ser el más joven en el Clausura 2026, pero hay otros que mostraron grandes cualidades dentro del terreno de juego, lo que les valió para seguir siendo considerados por sus entrenadores.
El jugador que más destacó fue Kevin Picón de Santos Laguna, quien a sus 22 años sumó 744 minutos en el campo, los cuales se reflejan en 12 partidos disputados del Clausura 2026, en los que fue acreedor a 4 tarjetas amarillas y una roja, según datos de BeSoccer.
Mientras que el club que más jóvenes debutó fue Pachuca con 5, luego de que en el Apertura 2025 no le diera ninguna oportunidad a jugadores de su cantera, hecho que le recriminó la afición a Jaime Lozano, quien se la jugó con el cuadro base.