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De promesas a realidad: los debuts que emocionaron en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El último torneo del futbol mexicano dejó a varios debutantes en Primera División, entre ellos hijos de exjugadores

De promesas a realidad: los debuts que emocionaron en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
De promesas a realidad: los debuts que emocionaron en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX|IA

Escrito por: José Alejandro | DR

El Clausura 2026 de la Liga BBVA MX fue un torneo que se vivió con intensidad y que dejó grandes momentos como el campeonato de Cruz Azul y la última aparición de André Jardine en el banquillo del América tras conquistar 3 títulos al hilo. Asimismo, los debuts de los jóvenes futbolistas que emocionaron a más de uno, pues dejaron de ser promesas a una realidad.

De acuerdo con las estadísticas de la página Sector Básicas, en el reciente torneo del futbol mexicano hubo 27 debuts, entre ellos el de Lucca Vuoso, quien es hijo de Matías Vuoso, ídolo en América y Santos Laguna. Este jugador fue el más joven en disputar un partido de Primera División con 17 años y 3 meses.

Debuts Clausura 2026
Lucca Vuoso la rompió en las categorías menores y es uno de los debuts más destacados.|@luccajoel

  1. Cristóbal Hernández – Pachuca
  2. Jaime Estrada – Mazatlán
  3. Iván Silva – Cruz Azul
  4. Luis Carrillo – Mazatlán
  5. Daniel Méndez – Pachuca
  6. Erick Orta – Toluca
  7. Antonio Carmona – Juárez
  8. Sebastián Rodríguez – Rayados
  9. Ariel Castro – Cruz Azul
  10. Jonatan Ramírez – Pachuca
  11. Nelson Cedillo – Santos Laguna
  12. Henrique Simeone – Tigres
  13. Cristóbal Alfaro – Pachuca
  14. Omar Gálvez – Rayados
  15. Christopher Mora – León
  16. Juan Cázares – Gallos
  17. Allen Rojas – Rayados
  18. Juan Echilvestre – Santos
  19. Lucca Vuoso – Santos
  20. Luis Gamboa – Atlas
  21. Ricardo Alonso – Necaxa
  22. Lenin Rodríguez – Pachuca
  23. Israel Robles – Necaxa
  24. Rogelio González - Cruz Azul
  25. Francisco Méndez – Necaxa
  26. Kevin Picón – Santos Laguna
  27. Francisco Pumpido – Toluca.

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Los debuts que más destacaron en el Clausura 2026

Lucca Vuoso es uno de los debuts más destacados al ser el más joven en el Clausura 2026, pero hay otros que mostraron grandes cualidades dentro del terreno de juego, lo que les valió para seguir siendo considerados por sus entrenadores.

El jugador que más destacó fue Kevin Picón de Santos Laguna, quien a sus 22 años sumó 744 minutos en el campo, los cuales se reflejan en 12 partidos disputados del Clausura 2026, en los que fue acreedor a 4 tarjetas amarillas y una roja, según datos de BeSoccer.

Mientras que el club que más jóvenes debutó fue Pachuca con 5, luego de que en el Apertura 2025 no le diera ninguna oportunidad a jugadores de su cantera, hecho que le recriminó la afición a Jaime Lozano, quien se la jugó con el cuadro base.

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