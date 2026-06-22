logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

¿Qué sabe Alexa de futbol?, Especial del Día del Padre en Los Protagonistas

¿Puede Alexa hablar de futbol como un experto? En este especial del Día del Padre, ponemos a prueba a la inteligencia artificial con preguntas sobre futbol, jugadores, historias mundialistas y mucho humor. Descubre las respuestas más sorprendentes en Los Protagonistas.

Por: Azteca Deportes

En este Especial del Día del Padre de Los Protagonistas, ponemos a prueba a Alexa con todo lo relacionado al mundo del futbol. Desde preguntas sobre leyendas, Mundiales y selecciones, hasta curiosidades y respuestas inesperadas que provocan risas y debate en el estudio.

Te Recomendamos