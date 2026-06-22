¿Qué sabe Alexa de futbol?, Especial del Día del Padre en Los Protagonistas
¿Puede Alexa hablar de futbol como un experto? En este especial del Día del Padre, ponemos a prueba a la inteligencia artificial con preguntas sobre futbol, jugadores, historias mundialistas y mucho humor. Descubre las respuestas más sorprendentes en Los Protagonistas.
En este Especial del Día del Padre de Los Protagonistas, ponemos a prueba a Alexa con todo lo relacionado al mundo del futbol. Desde preguntas sobre leyendas, Mundiales y selecciones, hasta curiosidades y respuestas inesperadas que provocan risas y debate en el estudio.