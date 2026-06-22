La Colombia Chiquita y el mejor baile sonidero con Kristal Silva en la Bola de Kristal

¡La fiesta no se detiene en La Colombia Chiquita!

Bola de Kristal se adentra en uno de los rincones más vibrantes de la cultura colombiana para vivir de cerca el auténtico baile sonidero. Entre cumbia, salsa, pasos espectaculares y mucho sabor, conocemos a los personajes que mantienen viva esta tradición llena de ritmo y alegría.

