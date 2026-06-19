La venganza de Corea: Daniel Sosa lleva el humor al límite en Los Protagonistas

Daniel Sosa llega a Los Protagonistas con “La Venganza de Corea”, un sketch cargado de humor, ocurrencias y retos extremos. Inspirado en los populares juegos de eliminación, los participantes deberán superar desafíos relámpago, responder preguntas bajo presión y sobrevivir a dinámicas cada vez más absurdas. Entre risas, caos y mucho ingenio, Daniel lidera esta parodia llena de referencias a la cultura pop y al futbol, demostrando que en este juego perder puede tener consecuencias... al menos para el orgullo. ¡No te pierdas uno de los momentos más divertidos del Mundial 2026!