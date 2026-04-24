El De Nigris que pocos conocen, es un crack en el futbol y debutaría este domingo

Rayados de Monterrey tiene en sus inferiores al que podría ser su próximo goleador en los siguientes torneos, pues viene de una dinastía de grandes futbolistas que jugaron para el club, como lo fue su papá. Aldo De Nigris Jr, quien fue blindado por el equipo hasta 2029, es considerado un crack en las Fuerzas Básicas y podría debutar este domingo.

De Nigris Jr viene pujando fuerte desde las inferiores del conjunto regio, por lo que a sus 17 años ya entrena con el primer equipo en este Clausura 2026, cuando estaba Domènec Torrent y recientemente con el argentino Nicolás Sánchez, pues en repetidas ocasiones ha sido captado codeándose con grandes estrellas, como Sergio Canales, quien tuvo un acto de crack que le reconoció el club.

Aldo la rompe en las Fuerzas Básicas y entrena con el primer equipo a sus 17 años.|@rayados_fb

Desde hace 2 semanas diferentes medios apuntan a que Aldo podría debutar con Rayados y este domingo podría ser el día indicado, cuando su equipo visite a Santos Laguna en la jornada 17 del Clausura 2026, ya que ambos equipos están eliminados, por lo que no pelean nada, solo cerrar el torneo con una victoria.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números que alientan al posible debut de Aldo De Nigris

Aldo ha tenido un buen Clausura 2026, incluso desde finales de 2025, cuando fue convocado por la Selección Mexicana para disputar el Mundial Sub-17 en Qatar. Sin embargo, tanto él como el equipo no pudieron trascender en el torneo como generaciones pasadas.

El menor de los De Nigris está inscrito en la categoría Sub-19, en la que apenas suma 2 partidos y en ellas ha marcado. Las pocas apariciones se deben a que el delantero últimamente juega con la Sub-21; es decir, se codea con futbolistas que le ganan hasta por 4 años.

En la Sub-21, Aldo 5 goles en 11 partidos disputados, de los cuales solo en 8 saltó a la cancha como titular. Su más reciente anotación fue en la jornada 16 cuando Monterrey le propinó una goliza de 5-1 a Puebla.

El delantero suma 7 goles en lo que va del Clausura 2026, por lo que llamó la atención del primer equipo, con el que entrena y se espera que pueda ver minutos este domingo contra Santos y así continuar con la dinastía De Nigris en la Liga BBVA MX.