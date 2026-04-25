El reemplazo de Nicolás Ibáñez que buscará quitarle su lugar en Cruz Azul de cara a la Liguilla del Clausura 2026

Cruz Azul podría recibir una fuerte sanción tras la salida de Nicolás Larcamón, pero ello lo puede evitar alineando a jóvenes, como es el caso de un delantero que puede ser el reemplazo de Nicolás Ibáñez y buscar quitarse su lugar de cara a la Liguilla del Clausura 2026.

Desde hace una semana, Bryan Gamboa regresó a entrenar con el primer equipo, luego de la sensible baja del ex de Tigres, quien sufrió una lesión muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha, que lo mantendrá fuera de las canchas por lo menos 6 semanas, tiempo que le salió barato luego de la terrible jugada contra América.

Brayan Gamboa puede ser el reemplazo de Nico. Desde hace una semana entrena con el primer equipo.|Club de Futbol Cruz Azul

Es por ello que el mexicano de 24 años puede aprovechar esta baja para posicionarse como el relevo natural de Gabriel “Toro” Fernández para la jornada 17, cuando la Máquina reciba al Necaxa este domingo y, por qué no, pelear por un puesto durante la Liguilla.

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¿Quién es Bryan Gamboa, el posible reemplazo de Nicolás Ibáñez?

Gamboa es un delantero de 24 años que es canterano del conjunto de la Noria, con el que ya ha tenido algunas participaciones con el primer equipo, tanto en la Liga BBVA MX como en la Concachampions. Pero con la llegada de Larcamón no ha tenido la oportunidad como sí la tuvo con entrenadores anteriores.

En este Clausura 2026, el nacido en Guadalajara solo ha disputado 2 partidos con la Sub-21, de acuerdo con información de la plataforma de estadísticas BeSoccer. No obstante, tras la lesión de Nico, regresó a entrenar con el primer equipo desde hace una semana. Será cuestión de tiempo saber si Joel Huiqui lo tomará en cuenta y lo lleve a la banca para ser el cambio natural de Fernández, quien de momento no tiene un “9” que le meta presión.