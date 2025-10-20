El video de Marruecos - Argentina que dio la vuelta al mundo por el parecido a Cristiano Ronaldo

Marruecos se consagró campeón del Mundial Sub-20 tras vencer 2-0 a Argentina en la gran final. El héroe del partido fue Yassir Zabiri al marcar un doblete, pero quien realmente encendió las redes fue Othmane Maamma por su parecido a Cristiano Ronaldo, pues en un video que le está dando la vuelta al mundo lo camparan con uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

El futbolista del Watford dio la asistencia para que su compañero marcara su segundo gol y así aniquilar a la Albiceleste antes de finalizar el primer tiempo. El extremo derecho tomó el balón y condujo por toda la banda, para regatear dentro del área y sacar el centro, tal como lo hacía el portugués en sus primeros años con el Manchester United, club con el que tuvo una segunda etapa, aunque no le fue bien y se marchó a finales de 2022 .

Othmane Maamma fue comparado con Cristiano Ronaldo por el uniforme de Marruecos y la manera de regatear en la asistencia que dio ante Argentina

El seleccionado de Marruecos y la sensación por su parecido con Cristiano Ronaldo

Othmane Maamma porta el dorsal número 7 y Marruecos disputó la Gran Final con un jersey rojo y short verde, tal como si pareciera Portugal y Cristiano Ronaldo. Por lo anterior, los usuarios de la red social X se volvieron locos al comparar a ambos jugadores e incluso al referirse que es la encarnación del “Comandante”.

“Cuando tu ídolo es Cristiano estás destinado al éxito”, “De hecho cuando empecé a ver el video pensé que era Portugal”, “Es literalmente igual” y “Se miró los tutoriales de cómo ser como Cristiano”, son algunos de los comentarios que aficionados al futbol publicaron acerca del video que le está dando la vuelta al mundo.

Estoy llorando, Othmane Maamma es literalmente CRISTIANO RONALDO.



¿Quién es Othmane Maamma, el jugador que comparan con Cristiano Ronaldo?

Othmane Maamma es un futbolista de 20 años que actualmente forma parte del Watford de Inglaterra. Es apodado ‘el Cristiano Ronaldo marroquí', debido a su velocidad, regates y porque utiliza el dorsal 7, al igual que el portugués.

El extremo derecho debutó profesionalmente el 12 de mayo de 2024 en la Ligue 1 de Francia con el Montpellier y en verano de este año se fue al equipo inglés que juega en la Segunda División.

El jugador de 20 años tuvo una destacada actuación en el Mundial Sub-20, pues anotó gol contra Brasil y se llevó el Balón de Oro de la competencia, además de los premios de mejor jugador de los partidos de Cuartos de Final y Semifinales ante Estados Unidos y Francia, respectivamente.