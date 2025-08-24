ELLAS RETAN | Caitlin Clark rompe esquemas

Caitlin Clark, la sensación del baloncesto femenino, se presenta en Ellas Retan para hablar de su carrera, sus retos y el impacto que está teniendo en la WNBA y el deporte mundial. En esta entrevista exclusiva, Caitlin revela cómo enfrenta la presión, qué la inspira y por qué su historia está motivando a miles de jóvenes atletas.