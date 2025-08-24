Sin Aliento | La historia detrás del adiós a Robbie Brewer
Robbie Brewer, leyenda del Bowman Gray Stadium, falleció trágicamente durante una carrera tras sufrir un infarto en plena pista. En este episodio de Sin Aliento, exploramos su historia, su legado y el impacto que dejó en la comunidad del automovilismo.
