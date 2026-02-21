Entrenador de porteros de México hace polémicas declaraciones sobre Memo Ochoa previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Nicolás Navarro hizo polémicas declaraciones sobre Memo Ochoa, lo que podría manchar su imagen, previo a que se dispute la Copa Mundial de la FIFA 2026. El exentrenador de porteros de la Selección Nacional de México reavivó un suceso que ocurrió antes de los Juegos Olímpicos de Londres y que involucra tanto a José de Jesús Corona como al canterano del América, quien logró algo que nadie imaginaba en Chipre.

La leyenda del Necaxa declaró recientemente en un podcast que un federativo le recomendó llevar a Ochoa a la justa olímpica en lugar de Corona, pese a que él estaba firmemente convencido de que el campeón con Cruz Azul era el indicado como refuerzo para el torneo, debido a que su carrera iba en ascenso en la Máquina, que fichó a un jugador que costó 160 millones y en este Clausura 2026 demuestra por qué costó tanto.

El canterano del América fue recomendado por un directivo para que fuera el portero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Mucha gente [decía] que Ochoa. Chuy Corona venía teniendo un proceso muy bueno en Cruz Azul, era de los mejores. Para mí en ese tiempo se me hacía más completo, porque él sale a cortar centros. Me eché encima a todos, hasta un federativo de la selección me quería obligar a llevar a Memo Ochoa”, declaró el exfutbolista en el podcast La Chilenita del Profe.

Finalmente, Navarro detalló que su decisión de decantarse por Corona fue respaldada por José Manuel de la Torre, quien en ese tiempo era el entrenador de México, y por Luis Fernando Tena, el hombre oro que comandó al equipo Sub-23 a conquistar la medalla dorada.

La rivalidad deportiva entre José de Jesús Corona y Memo Ochoa

Chuy y Memo tuvieron una rivalidad deportiva que inició hace 2 décadas, cuando ambos fueron convocados al Mundial de Alemania 2006, aunque en esa justa el arquero titular fue Oswaldo Sánchez. Para Sudáfrica 2010, Corona fue borrado de la Selección Nacional debido a problemas extra cancha.

La rivalidad entre ambos arqueros se intensificó en los 2010´s, cuando José de Jesús fue el arquero titular de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y se colgó la medalla de oro. Ello le hizo ganar méritos para el Mundial de Brasil 2014, pero finalmente Memo le ganó la partida.

Rusia 2018 fue el último mundial en el que ambos guardametas disputaron la titularidad, pero una vez más el exjugador de Cruz Azul se quedó en la banca y concluyó así su carrera sin haber disputado ningún minuto en el torneo más importante de futbol.

Ochoa está en la pelea de acudir a su sexto mundial, aunque solo ha jugado 3. No obstante, no es convocado a la Selección Mexicana desde la Copa Oro 2025, aunque desde hace semanas se rumora que puede regresar para la Fecha FIFA de marzo.