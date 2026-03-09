El entrenador que un día agredió a un jugador en la Liga BBVA MX y hoy dirigirá a uno de los grandes de Europa

Mientras un grande de Argentina puso sus ojos en un jugador de la Liga BBVA MX, un ex entrenador del futbol mexicano dejó atrás sus polémicas en México y ahora dirigirá uno de los equipos más grandes de Europa. Nadie puede creer que, tras su mal desempeño en el Clausura 2025, hoy tenga lugar allí.

Así como un jugador que fracasó en Argentina hoy brilla en la Liga MX, sucede lo contrario con un entrenador. Pues Óscar García Junyent tuvo un pésimo desempeño en Chivas de Guadalajara, donde hasta agredió a un jugador, y ahora llegó a dirigir al Ajax.

Óscar García recibió una sanción de tres partidos por patear a James Rodríguez|Crédito: Mexsport

La vez que Óscar García agregó a James Rodríguez en la Liga BBVA MX

El 29 de enero de 2025, Chivas visitó a Club León (perdió 2-1) y el entrenador protagonizó un duro momento con el mediocentro colombiano. Tras una discusión con Nicolás Fonseca (quien empujó al DT del Guadalajara), se armó una trifulca y Óscar García le propinó un golpe con su pie a James Rodríguez. Lo suspendieron por 3 fechas.

El nuevo equipo de Óscar García Junyent, ex DT de la Liga MX

El club neerlandés, Ajax, confirmó en sus redes sociales que Fred Grim deja de ser su entrenador tras llegar a un acuerdo amistoso con la directiva. Su relevo será García Junyent, quien asciende desde el Jong Ajax, el equipo filial que compite en la segunda división (Eerste Divisie). Sin dudas es algo positivo para el DT ex Chivas.

“Oscar terminará la temporada. Los próximos meses son muy importantes para el club”, expresó Jordi Cruyff, hijo de Johan y actual directivo del Ajax.

Los números de Óscar García Junyent en Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los números informados por Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas en el futbol, el rendimiento de Óscar García Junyent en Chivas de Guadalajara tiene estos números:

Partidos jugados: 12

Partidos ganados: 5

Partidos empatados: 3

Partidos perdidos: 4

Goles a favor: 17

Goles en contra: 15

Promedio de puntos: 1.5

❌ ÓSCAR GARCÍA SE FUE EXPULSADO POR PATEAR A JAMES RODRÍGUEZ.pic.twitter.com/tfM29N4r0F — dataref México (@dataref_mx) January 29, 2025

Cabe destacar que García tuvo menos de 3 meses dirigiendo al “Rebaño Sagrado”, precisamente estuvo entre enero y marzo de 2025 en la institución. Los resultados del español no fueron buenos y terminó saliendo del Club Deportivo Guadalajara, sumando su pelea con un futbolista.

