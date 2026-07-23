Quiénes son los entrenadores más ganadores de Toluca y en qué puesto quedaría Mohamed si gana el Campeón de Campeones

Antonio Mohamed está a un partido de seguir agrandando su legado con Toluca. Este sábado, los Diablos Rojos enfrentarán a Cruz Azul por el Campeón de Campeones 2026, razón por la que ambos equipos adelantaron la Jornada 2 del Apertura 2026. El “Turco” podría convertirse en el entrenador más exitoso en la historia del club si consigue ganar el partido.

Actualmente, el DT argentino comparte la cima del palmarés con una de las máximas leyendas de la institución. Sin embargo, una victoria en el Dignity Health Sports Park, de Los Ángeles, le permitiría quedarse en solitario con el primer lugar y escribir una nueva página en la historia escarlata. Toluca tiene una plantilla para lograrlo.

Antonio Mohamed puede convertirse en el entrenador más ganador de Toluca

Desde su llegada al banquillo, el “Turco” cambió el rumbo del club. El argentino terminó con una larga espera por títulos y convirtió a Toluca en uno de los protagonistas del futbol mexicano, acumulando trofeos nacionales e internacionales.

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Además del récord con los “Diablos Rojos”, Mohamed también reforzaría su lugar entre los entrenadores más exitosos del futbol mexicano, gracias a los campeonatos que ha conseguido con distintos equipos a lo largo de su carrera.

“Turco” declaró que tiene contrato con Toluca hasta 2027 y que si se marcha, sería para descansar.|Toluca FC

El encuentro tendrá un significado especial para ambos banquillos. Mientras Mohamed busca hacer historia con los Diablos, Joel Huiqui intentará sumar un nuevo título para Cruz Azul tras conquistar el Clausura 2026.

Los campeonatos oficiales del Turco Mohamed con Toluca

Liga MX Clausura 2025.

Campeón de Campeones 2025.

Campeones Cup 2025.

Liga MX Apertura 2025.

Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Si derrota a Cruz Azul en el Campeón de Campeones 2026, alcanzará su sexto trofeo con la institución y superará definitivamente a Ignacio Trelles, quien durante décadas fue el técnico más laureado en la historia del club.

Entrenadores más ganadores en la historia de Toluca