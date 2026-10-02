Fidalgo recuerda el Mundial: “Todos creímos que íbamos a ganar vs Inglaterra”
Álvaro Fidalgo confesó que vivir el Mundial superó todas sus expectativas y recordó la confianza que tenía México antes de enfrentar a Inglaterra: “Todos creímos que íbamos a ganar”.
Álvaro Fidalgo habló sobre lo que significó para él vivir un Mundial con México, una experiencia que aseguró superó todas sus expectativas. El mediocampista recordó especialmente el duelo ante Inglaterra y la confianza que existía dentro del equipo antes del partido.