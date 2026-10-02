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Fidalgo recuerda el Mundial: “Todos creímos que íbamos a ganar vs Inglaterra”

Álvaro Fidalgo confesó que vivir el Mundial superó todas sus expectativas y recordó la confianza que tenía México antes de enfrentar a Inglaterra: “Todos creímos que íbamos a ganar”.

Por: Azteca Deportes

Álvaro Fidalgo habló sobre lo que significó para él vivir un Mundial con México, una experiencia que aseguró superó todas sus expectativas. El mediocampista recordó especialmente el duelo ante Inglaterra y la confianza que existía dentro del equipo antes del partido.