Cruz Azul peligra para el Apertura 2026 porque equipo brasileño quiere a una de sus joyas

Cruz Azul comenzó el Apertura 2026 de gran manera sumando dos triunfos en sus primeros dos partidos de cara a la defensa de su campeonato. Joel Huiqui cuenta con una plantilla extensa para afrontar el torneo, por lo que confirmó que no espera nuevos jugadores en el mercado de invierno. Sin embargo, sí existe la posibilidad de que La Máquina pierda futbolistas a manos de otros clubes.

Uno de los jugadores de Cruz Azul que está en la mira del futbol brasileño es Christian Ebere, quien se ganó el cariño de la afición cementera durante la Liguilla del Clausura 2026. El delantero comenzó su etapa en el club siendo suplente, pero tras la llegada de Huiqui a los banquillos logró tener un mayor recorrido. Su buen desempeño ya comienza a llamar la atención de distintos clubes.

Christian Ebere llama la atención del futbol brasileño

Diversos reportes señalan que el futbolista nigeriano es de interés en Vasco da Gama, equipo que disputa la Serie A del Brasileirão. El conjunto brasileño tiene un firme interés por Christian Ebere, quien encabeza la lista de candidatos a reforzar la posición de extremo. No obstante, hasta el momento, ninguna oferta por el delantero llegó a las oficinas de Cruz Azul.

Christian Ebere no realizó el viaje a Estados Unidos debido a que no puede ingresar por temas migratorios.|Club de Futbol Cruz Azul

Cabe destacar que el nigeriano viene de ser crucial para La Máquina en este inicio de Apertura 2026. Marcó uno de los goles del equipo para derrotar a Puebla por 2-1 en la Jornada 2 de la Liga BBVA MX, por lo que cada vez es más importante para Joel Huiqui. Este buen rendimiento lo ha llevado a estar en el radar de distintos equipos alrededor del mundo.

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El paso de Christian Ebere por Cruz Azul hasta ahora

Christian Ebere llegó a Cruz Azul en febrero de 2026 como refuerzo para el Clausura. El delantero nigeriano tuvo una adaptación complicada y necesitó sumar minutos con la categoría Sub-21 antes de ganarse un lugar en el primer equipo.

Su primer gol llegó el 4 de abril contra Pachuca, el día de su cumpleaños. Sin embargo, su mejor actuación ocurrió en los Cuartos de Final ante Atlas, cuando marcó un doblete y se convirtió en el primer futbolista africano en conseguir dos anotaciones durante un partido de Liguilla de la Liga BBVA MX.

Ebere también convirtió frente a Chivas en las Semifinales y terminó el Clausura 2026 con cuatro goles. Además, formó parte del plantel que derrotó a Pumas en la Final y conquistó el décimo campeonato de Liga BBVA MX en la historia de Cruz Azul.

El atacante mantuvo su buen momento en el Apertura 2026. En la Jornada 2 ingresó desde el banquillo y anotó el gol del triunfo por 2-1 sobre Puebla. Hasta el 23 de julio registra cinco anotaciones en 21 partidos oficiales con La Máquina.