Equipo de Europa presentó su nuevo jersey en honor a Argentina tras la final del Mundial 2026

Aunque hubo críticas contra los argentinos pocos días después de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un histórico club europeo sorprendió con la presentación de un jersey inspirado en Argentina. La nueva indumentaria forma parte de una temporada especial para la institución y busca destacar un vínculo que trasciende los resultados deportivos.

El protagonista es Napoli, que presentó su uniforme alternativo para la temporada 2026-27, año en el que celebra su centenario. El club italiano explicó que el diseño rinde homenaje a la relación histórica entre Nápoles y Argentina, una conexión fortalecida durante décadas por la figura de Diego Armando Maradona.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina’s Lionel Messi looks dejected as he walks past the World Cup trophy after losing the World Cup final REUTERS/Dylan Martinez|Dylan Martinez/REUTERS

El jersey de Napoli en honor a Argentina

La campaña de lanzamiento fue grabada en distintos puntos emblemáticos de Buenos Aires. Las imágenes recorren La Boca, Caminito, el Puente de la Mujer, la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, además de incluir la obra “La Boca 5.0”, del artista Alfredo Segatori.

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Según el comunicado del club, la playera reconoce a los napolitanos que emigraron a Argentina y conservaron sus raíces. Napoli señaló que ambos pueblos mantienen una relación construida por la inmigración italiana y que ese lazo se volvió todavía más fuerte gracias al legado de Maradona.

Diego Maradona sigue uniendo a Napoli y Argentina

La nueva camiseta luce una base blanca con finas líneas celestes y detalles en azul, colores que recuerdan a la selección argentina. En el pecho aparece un escudo conmemorativo que incorpora el perfil del Golfo de Nápoles y la silueta del Vesubio, mientras que en la parte posterior del cuello se lee la palabra “Partenopei”, una referencia a la identidad histórica.

Napoli también explicó que la prenda incorpora paneles de malla elástica para mejorar la ventilación durante los partidos y tecnología NFC en el parche “Authentic”, con acceso a contenido exclusivo para los aficionados.

Un homenaje que coincide con un momento especial para Argentina

La presentación del nuevo jersey llegó pocos días después de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que Argentina perdió 1-0 contra España y que generó críticas que los argentinos denunciaron como “campaña anti-Argentina”.

El club aclaró que el homenaje está dedicado a la historia compartida entre Nápoles y Argentina. Además, la elección de los colores y la campaña realizada en Buenos Aires reforzaron el simbolismo de una relación que sigue vigente más de tres décadas después del paso de Maradona por la institución italiana.