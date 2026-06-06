La Liga BBVA MX revela el equipo ideal del Clausura 2026 sin jugadores del Club América

Club América tuvo un semestre irregular y culminó la primera parte del año sin obtener títulos. Su desempeño en los distintos torneos que disputó a lo largo del 2026 no fue para nada destacado, siendo su floja participación en el Torneo Clausura una de las más preocupantes. La directiva despidió a su entrenador André Jardine y, como si fuese poco, ninguno de sus jugadores fue destacado en el once ideal de la Liga BBVA MX.

Las Águilas lograron clasificar a la Liguilla del Clausura 2026 al ubicarse en la octava posición durante la Fase Regular, sin embargo, se quedaron con las manos vacías rápidamente. El conjunto dirigido por Jardine no pudo superar a Pumas UNAM en los Cuartos de Final y, tras el empate 6-6 en el marcador global, fueron eliminados por los criterios de desempate. Una de las razones por las cuales sus jugadores no están en el XI ideal del torneo.

No tener futbolistas en el once ideal de la Liga BBVA MX da mucho de qué hablar en un club como lo es el América. Históricamente ha tenido futbolistas de reconocible talento, hoy también los tiene, pero esta situación refleja el mal momento que atraviesa la institución como equipo. Ya sin Jardine en la dirección técnica, la directiva azulcrema buscará iniciar una reconstrucción para el Apertura 2026.

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El once ideal de la Liga BBVA MX tras el Clausura 2026

Portero: Keylor Navas (Pumas)

Defensas: Richard Ledezma (Chivas), Eduardo Bauermann (Pachuca), Willer Ditta (Cruz Azul) y Diego Campillo (Chivas)

Medios: Charly Rodríguez (Cruz Azul), Rodolfo Rotondi (Cruz Azul), Robert Kenedy (Pachuca) y Jordan Carrillo (Pumas)

Delanteros: Armando González (Chivas) y João Pedro (San Luis)

DT: Efraín Juárez (Pumas)

Cabe resaltar que ‘Hormiga’ González, delantero del Guadalajara, fue escogido como el Jugador del Torneo por la Liga BBVA MX. Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, ambos jugadores americanistas, estaban presente en la votación.

Ellos fueron los elegidos. 🌟



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Cuándo comienza la pretemporada del América

El cuadro azulcrema tiene programado comenzar su pretemporada el lunes 8 de junio, con el regreso de los futbolistas a Coapa para realizar exámenes médicos, pruebas físicas y los primeros entrenamientos rumbo al Apertura 2026. El dato fue reportado por medios cercanos al día a día azulcrema, que señalan esa fecha como el arranque formal de actividades tras el periodo vacacional.

Lo que sigue para el América

El Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comenzará el jueves 16 de julio, por lo que América tendrá poco más de un mes para llegar en ritmo competitivo al nuevo torneo.

A esto se suma la Leagues Cup 2026, donde las Águilas ya tienen participación confirmada. América enfrentará a San Diego FC, Portland Timbers y Austin FC en la primera fase; el propio club informó que su debut será ante San Diego FC en el Estadio Banorte, con fecha y horario por confirmar.