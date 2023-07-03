Primeros equipos clasificados a Cuartos de Final de la Copa Oro 2023

La instancia de Cuartos de Final de la Copa Oro 2023 comienza a tomar forma. A falta de la actividad del Sector C y D en la Fecha 3 de la Fase de Grupos, los Grupos A y B ya tienen a sus equipos clasificados a la siguiente ronda.

En el Grupo A, Estados Unidos fue la escuadra líder y Jamaica avanzó en el segundo puesto. Luego de sus tres encuentros, el conjunto de 'Las Barras y las Estrellas' hizo 7 puntos tras haber igualado ante los 'Reggae Boyz' y haber derrotado a San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago. Por su parte, la escuadra de Jamaica, con la misma cantidad de 7 unidades, se encuentra en la etapa de eliminatoria directa.

En el Sector B, la Selección Mexicana ha logrado avanzar a los Cuartos de Final en lo más alto del grupo. A pesar de la derrota ante Qatar, el cuadro dirigido por Jaime Lozano tuvo un registro de 6 puntos luego de haber vencido a Honduras en la Jornada 1 y a Haití en la Fecha 2.

Tras la victoria ante la Selección Azteca, la escuadra invitada al torneo de la Concacaf obtuvo su boleto a la siguiente ronda de la competencia con 4 unidades. Mientras que Honduras y Haití quedaron eliminados.

Resumen: México 0-1 Qatar | Grupo B, Copa Oro 2023

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Cruces en Cuartos de Final de la Copa Oro 2023

A falta de definir los cruces en los Cuartos de Final de la Copa Oro 2023, los ganadores del Grupo A se enfrentan ante el Sector D. Por su parte, los equipos que avanzaron en el Grupo B, van a chocar contra los dos combinados nacionales que logren su boleto en el Grupo C.

La instancia de Cuartos de Final de la Copa Oro 2023 se va a disputar el fin de semana del 8 y 9 de julio en busca del pase a las Semifinales del certamen de la Concacaf.

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