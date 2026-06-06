Érick Gutiérrez tiene los días contados en Chivas: dos equipos de México lo quieren ya

Érick Gutiérrez vive horas clave dentro de Chivas. El mediocampista mexicano no entra en los planes principales del Guadalajara y todo apunta a que su salida podría acelerarse rumbo al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El panorama es claro: el “Guti” perdió protagonismo, no tuvo actividad en el Clausura 2026 y su futuro parece estar lejos de Verde Valle. En medio de este escenario, Atlas y Santos Laguna aparecen como los dos equipos interesados en ficharlo de inmediato.

Érick Gutiérrez ya no entra en los planes de Chivas

La situación de Érick Gutiérrez cambió de manera considerable en Chivas. El mediocampista llegó al Rebaño como un refuerzo de peso en 2023 tras su paso por el PSV Eindhoven, pero actualmente no tiene el rol que esperaba dentro del equipo rojiblanco.

Erick Gutiérrez dejaría Chivas en junio|Mexsport

De acuerdo con reportes recientes, Gabriel Milito no tendría contemplado al futbolista para su proyecto deportivo. Esto explica por qué el jugador quedó relegado en los últimos meses, sin jugar durante todo el Clausura 2026, y por qué la directiva rojiblanca ya analiza opciones para encontrarle acomodo.

No es menor: Gutiérrez pasó de ser uno de los fichajes más importantes del club a convertirse en uno de los nombres que podrían salir en este mercado.

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Atlas quiere aprovechar la situación de Érick Gutiérrez

Uno de los equipos que aparece en el radar es Atlas. El conjunto rojinegro sigue de cerca la situación del mediocampista y analiza la posibilidad de incorporarlo para reforzar su plantilla de cara al Apertura 2026.

El interés de los Zorros tiene un punto clave a favor: Érick Gutiérrez no tendría que salir de Guadalajara. Para el futbolista, esta opción podría ser atractiva desde lo personal y familiar, ya que le permitiría mantenerse en la ciudad sin realizar una mudanza importante.

Diversos reportes señalan que, por ahora, no hay una oferta formal sobre la mesa. Sin embargo, el interés existe y podría tomar fuerza si Chivas decide abrirle la puerta de salida en las próximas semanas.

El jugador de Atlas en la Liga BBVA MX que estará presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Santos Laguna también busca al “Guti”

Atlas no es el único club interesado. Santos Laguna también preguntó por Érick Gutiérrez y lo ve como una opción importante para fortalecer su mediocampo.

El equipo de Torreón atraviesa una etapa de reconstrucción deportiva y el “Guti” podría encajar en ese nuevo proyecto liderado por el entrenador Renato Paiva. Además, desde lo futbolístico, Santos podría ofrecerle algo que hoy no tiene en Chivas: minutos, continuidad y un papel más importante dentro del once.

La posible fórmula que se maneja es un préstamo con opción de compra. Esto permitiría a Santos sumar al jugador sin hacer una inversión definitiva desde el inicio, mientras que Chivas encontraría una salida para un futbolista que ya no parece tener lugar en el plantel.

|Club Santos

El contrato de Érick Gutiérrez con Chivas

Cabe recordar que el mediocampista aún tiene vínculo vigente hasta el 30 de junio de 2027 con Chivas. Esto significa que cualquier equipo que desee contar con sus servicios deberá pagar una suma de dinero por su carta. De todos modos, la directiva rojiblanca sabe que no recuperará los 6 millones de dólares aproximadamente que invirtió tres años atrás en su contratación.

