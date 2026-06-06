Hugo Camberos envía mensaje a Milito pese a los rumores de su salida: “Quiero llenarle el ojo”

Hugo Camberos es una de las apariciones más interesantes de Chivas en el tiempo reciente. Con apenas 19 años, el canterano ya ha sumado minutos de valor en el primer equipo y se ha acostumbrado a destacarse en las divisiones juveniles de la Selección Mexicana. Sin embargo, Gabriel Milito no lo considera una opción prioritaria para su once inicial, razón por las cuales comenzaron a rumorear su salida del Verde Valle.

A diferencia de los demás jugadores del Guadalajara, Camberos tuvo que pausar sus vacaciones para reportarse con la Selección Mexicana Sub-20. Resulta que el combinado azteca se está preparando para afrontar el Premundial y forma parte de la Revelations Cup 2026, torneo donde viene de caer por 3-1 ante Japón. El canterano rojiblanco fue protagonista al marcar el golazo del descuento y, post partido, envió un mensaje claro hacia Milito.

Hugo Camberos|@camberos.58

El mensaje de Hugo Camberos para Milito

Lejos de mostrar dudas, el delantero mexicano rompió el silencio y afirmó que está enfocado al cien por ciento en su futuro en Chivas. Su enfoque está puesto en trabajar fuerte para convencer al técnico argentino de alinearlo más veces en el próximo Apertura 2026. Su cabeza está puesta en el Verde Valle y, de momento, no estaría planeando una salida en el mercado de verano.

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“Paso a paso, ahorita estoy enfocado en la Selección. Al regresar a la pretemporada, a llenarle el ojo a Gaby Milito que a final de cuentas él toma las decisiones. Si él me pone, es por algo y si no, también”, fue lo que expresó el futbolista de México Sub-20.

“Mientras no me ponga, seguiré trabajando. Y si me pone, seguiré trabajando aún más para que nadie me quite el lugar. A final de cuentas tenemos muchos grandes jugadores en el plantel, sabemos de la exigencia que hay”, sentenció Camberos, dejando unas palabras que hablan muy bien de su mentalidad.

Hugo Camberos|FIFA World Cup

El golazo de Camberos con México

Hugo Camberos marcó un golazo de larga distancia con México Sub-20 ante Japón en la Revelations Cup 2026. La jugada llegó al minuto 75, cuando el futbolista de Chivas recuperó el balón, levantó la cabeza y, sin pensarlo demasiado, sacó un remate potente desde fuera del área para vencer a la defensa japonesa y firmar el único tanto del combinado azteca en la derrota 3-1.

El gol tuvo valor individual porque Japón había dominado el partido y ya tenía una ventaja amplia. Aun así, Camberos aprovechó una acción aislada para mostrar personalidad, pegada y decisión: robó, condujo lo justo y definió con un disparo lejano que terminó siendo lo más destacado de México en el Estadio Luis “Pirata” Fuente de Veracruz.