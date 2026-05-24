Erik Lira vale 12 millones en Cruz Azul; ¿quién es el jugador más caro de Pumas?

Erik Lira es, además de una de las grandes ausencias, el futbolista más valioso de todo Cruz Azul. El mediocampista cuenta con un valor de mercado de 12 millones de euros en la actualidad y se posiciona como el segundo jugador con mayor precio dentro de la Liga BBVA MX, solo por detrás de Armando González de Chivas. Sin embargo, no estará presente en la Final del Clausura 2026 frente a Pumas.

Esta noche se definirá a un nuevo campeón del futbol mexicano y La Máquina no contará con su mejor futbolista, ya que este se encuentra concentrado en el Centro de Alto Rendimiento con la Selección Mexicana. No obstante, el equipo universitario sí podrá tener disponible a su jugador más valioso: Jordan Carrillo, quien ha sido muy importante para los Felinos durante toda la Liguilla del Clausura 2026.

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¿Cuál es el valor de mercado de Jordan Carrillo?

Debido al gran rendimiento que viene demostrando en la Fiesta Grande, el extremo de 24 años ha crecido considerablemente su valor de mercado. Según la información que comparte el sitio especializado Transfermarkt, Jordan Carrillo tiene un precio de 8 millones de euros en la actualidad. Con esta cifra, se convierte en el jugador más valioso de la UNAM y, si no hay problemas, será titular en la final contra Cruz Azul.

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Cabe resaltar que Carrillo ha aumentado exponencialmente el valor de su carta en los últimos cinco meses. El joven futbolista que aún pertenece a Santos Laguna arribó a Pedregal a principios de año con un valor de mercado que apenas alcanzaba los 3 millones de euros. En tan solo unos meses, su precio se elevó unos 5 millones y varios clubes de la Liga BBVA MX comenzaron a pelarse por su fichaje.

Jordan Carrillo deberá definir su futuro

Es muy difícil que Carrillo continúe en Santos más allá de 2026. Si bien es cierto que hoy está jugando para Pumas, el jugador se encuentra cedido y deberá regresar al conjunto lagunero una vez finalice su contrato. Los universitarios no cuentan con una opción de compra para adquirir de forma definitiva su carta, sin embargo, intentarán hacer un esfuerzo económico para sellar su continuidad en Pedregal.

Cabe destacar que Pumas no es el único equipo interesado en los servicios de Jordan Carrillo, ya que clubes como América, Chivas y Cruz Azul también tienen a la revelación de la Liga BBVA MX en carpeta. Santos aprovechará su explosión en el Clausura 2026 para concretar una jugosa venta que sea beneficiosa para la institución.

Los jugadores más valiosos de Cruz Azul

Erik Lira (México): 12 millones de euros. José Paradela (Argentina): 9 millones de euros. Jeremy Márquez (México): 7 millones de euros. Kevin Mier (Colombia): 6 millones de euros. Willer Ditta (Colombia): 5,5 millones de euros.

Los jugadores más valiosos de Pumas