Érik Lira: cuál es el nivel de estudios del jugador de Cruz Azul

Cruz Azul buscará ser uno de los protagonistas en el Apertura 2026 como vigente campeón de la Liga BBVA MX. El equipo de Joel Huiqui sigue sin conocer la derrota luego de sumar dos victorias en los primeros dos partidos, contando con destacados papeles como los del mediocampista Erik lira.

Tras su brillante papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Erik Lira se ha constituido como un jugador mexicano de gran relevancia. Sin embargo, pocos conocen su nivel de estudios y cómo fue su paso por la escuela previo a convertirse en una gran estrella de futbol.

Erik Lira es una de las estrellas de Cruz Azul para el Apertura 2026|MEXSPORT

Cuál es el nivel de estudios de Erik Lira

El papel de Erik Lira en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ le valió la felicitación por parte de los institutos educativos en los que se formó como estudiante; pasando por la escuela primaria Instituto México Primaria (IMPP), la Secundaria Técnica 43 y su paso por la preparatoria en el Colegio México Bachillerato Acoxpa.

En ese sentido, el último registro que se tiene de Erik Lira es su graduación en la educación media superior. Su carrera como futbolista arrancó de manera oficial cuando debutó en la Liga BBVA MX a los 18 años.

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Erik Lira alcanza el mejor precio de su carrera en el Apertura 2026

Erik Lira logró ser titular en los primeros dos partidos que Cruz Azul disputó en el Apertura 2026. Según datos de Sofascore, el mediocampista registra en los primeros dos partidos 4.5 balones recuperados por partido, 93 por ciento de pases acertados y 84 minutos por encuentro.

Erik Lira cuenta con un precio de 14 millones de euros, según Transfermarkt

El valor de Erik Lira en el mercado de fichajes llegó a su máximo histórico tras valorarse, según Transfermarkt, en 14 millones de euros. Se puede decir que el jugador de Cruz Azul vive el mejor momento de su carrera tras sumar recientemente el título de liga y una excelente participación en la justa mundialista.

