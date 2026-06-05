¡ORGULLO MEXICANO! Erik Portillo conquista medalla en la Liga Diamante

El atleta mexicano Erik Portillo hizo historia al colgarse la medalla de plata en la prueba de salto de altura en la prestigiosa Liga Diamante, celebrada este jueves 4 de junio en Roma, Italia, al logar una marca de 2.23 metros.

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Erik Portillo se cuelga la plata en salto de altura en la Liga Diamante

Erik Portillo se convirtió en el primer atleta masculino mexicano en conquistar una medalla en la prestigiosa Liga Diamante al quedar en el segundo lugar en la prueba de salto de altura y regresar a nuestro país con una presa de plata.

Portillo se impuso al representante de Jamaica, Romaine Beckford, quien quedó en el tercer puesto con una marca de 2.23 metros, y por debajo del anfitrión Matteo Sioli que se llevó el oro al superar la barra que se encontraba a una altura 2.28 metros.

¡Medalla de plata! 🥈🇲🇽



Erik Portillo🇲🇽 se convierte en el primer hombre mexicano en ganar una presea en la prestigiosa Liga Diamante 💎



En la prueba de Salto de Altura con una marca de 2.23m se ubicó en la segunda posición dentro de la etapa que se está realizando en Roma.



🥇… pic.twitter.com/9zgaQUwqXe — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) June 4, 2026

La última vez que México había conquistar una medalla en la Liga Diamante fue en el 2023 cuando la fondista Laura Galván se llevó la plata.

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