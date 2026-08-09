Es mexicano, pero juega para Estados Unidos y ahora buscará quitarle un título a México

México y Estados Unidos se enfrentarán este domingo 9 de agosto en la final del premundial Sub-20, cuyos boletos tienen un precio accesible, ya que todo el Estadio Azteca (ahora Banorte) será grada general. Pero de lo que se debe cuidar la selección es de un futbolista con raíces aztecas, pero que juega para los norteamericanos, ya que buscará quitarle el título.

Rubén Ramos es el delantero que tiene sangre mexicana, pero desde las categorías menores decidió representar a Estados Unidos. Caso contrario a Alejandro Zendejas, quien nació en el país azteca y juega para el equipo de las barras de las estrellas y ahora es baja del América tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Rubén Ramos es el delantero que tiene sangre mexicana, pero desde las categorías menores decidió representar a Estados Unidos.|@rubenramosjr

¿Quién es Rubén, jugador que representa a Estados Unidos?

Ramos es un futbolista de 19 años que ya debutó en la MLS con Los Ángeles Galaxy. Aunque actualmente milita en la filial: Ventura County. En este premundial Sub-20 ha sido uno de los jugadores claves del cuadro norteamericano con 4 goles, por lo que es uno de los goleadores del torneo, solo por debajo de Hugo Camberos, quien suma 5 anotaciones.

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El seleccionado estadounidense es hijo de padres mexicanos, quienes emigraron al país vecino para conseguir una mejor vida. Por ello, el delantero nació en Los Ángeles y, pese a que cuenta con doble nacionalidad, desde muy pequeño se inclinó por el equipo de las barras y las estrellas.

México y Estados Unidos pelearán por el título del premundial Sub-20 de la Concacaf este domingo 9 de agosto a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca, recinto que vuelve a albergar un partido de la selección tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™.