ESPECTACULAR presentación de los 26 convocados de la Selección de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (VIDEO)

Han tenido que pasar 28 largos años de dolor, frustración y una fe inquebrantable, pero las notas de 'Flower of Scotland' volverán a resonar con fuerza en la máxima fiesta del futbol. La Asociación Escocesa de Futbol (SFA) paralizó los corazones de toda una nación al presentar, a través de un emotivo y vibrante video en sus canales oficiales, la lista definitiva de los 26 futbolistas convocados por el estratega Steve Clarke para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El material audiovisual no tardó en volverse viral, no solo por los nombres anunciados, sino por la narrativa elegida. Lejos de las frías lecturas de prensa tradicionales, el video teje un homenaje directo a las raíces, los paisajes montañosos y el alma de la Tartan Army, el grupo de aficionados más apasionado y fiel del balompié europeo. Las imágenes de hinchas de todas las edades celebrando en Glasgow y Edimburgo, intercaladas con los rostros de los futbolistas que sellaron el boleto directo en aquella agónica e histórica victoria 4-2 ante Dinamarca, despertaron una profunda ola de orgullo nacional que trascendió la pantalla.

Ufff, qué hermoso esto que armó Escocia para anunciar sus convocados a la Copa del Mundo.



“DESPUÉS DE 28 VERANOS, EL FÚTBOL VOLVERÁ A ESCUCHAR NUESTRA VOZ”.



Espectacular. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🥹 pic.twitter.com/HTHqR9osIh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 19, 2026

Lista de convocados de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Porteros

Craig Gordon

Angus Gunn

Liam Kelly

Defensas

Grant Hanley

Jack Hendry

Aaron Hickey

Dom Hyam

Scott McKenna

Nathan Patterson

Anthony Ralston

Andy Robertson

John Souttar

Kieran Tierney

Mediocampistas

Ryan Christie

Findlay Curtis

Lewis Ferguson

Ben Gannon-Doak

Billy Gilmour

John McGinn

Kenny McLean

Scott McTominay

Delanteros

Ché Adams

Lyndon Dykes

George Hirst

Lawrence Shankland

Ross Stewart

Bajo la capitanía del emblemático defensor del Liverpool, Andy Robertson, el plantel escocés combina a la perfección la veteranía con la juventud que exige la alta competencia. El llamado incluye figuras consolidadas en la élite británica e internacional como Scott McTominay y Billy Gilmour (ambos del Napoli) y el incansable John McGinn.

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Partidos de Escocia en la Fase de Grupos

La selección de Escocia disputará sus partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en las siguientes fechas y sedes confirmadas: