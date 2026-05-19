ESPECTACULAR presentación de los 26 convocados de la Selección de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (VIDEO)
Han tenido que pasar 28 largos años de dolor, frustración y una fe inquebrantable, pero las notas de ‘Flower of Scotland’ volverán a resonar en la máxima fiesta del futbol
Han tenido que pasar 28 largos años de dolor, frustración y una fe inquebrantable, pero las notas de 'Flower of Scotland' volverán a resonar con fuerza en la máxima fiesta del futbol. La Asociación Escocesa de Futbol (SFA) paralizó los corazones de toda una nación al presentar, a través de un emotivo y vibrante video en sus canales oficiales, la lista definitiva de los 26 futbolistas convocados por el estratega Steve Clarke para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
El material audiovisual no tardó en volverse viral, no solo por los nombres anunciados, sino por la narrativa elegida. Lejos de las frías lecturas de prensa tradicionales, el video teje un homenaje directo a las raíces, los paisajes montañosos y el alma de la Tartan Army, el grupo de aficionados más apasionado y fiel del balompié europeo. Las imágenes de hinchas de todas las edades celebrando en Glasgow y Edimburgo, intercaladas con los rostros de los futbolistas que sellaron el boleto directo en aquella agónica e histórica victoria 4-2 ante Dinamarca, despertaron una profunda ola de orgullo nacional que trascendió la pantalla.
Ufff, qué hermoso esto que armó Escocia para anunciar sus convocados a la Copa del Mundo.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 19, 2026
“DESPUÉS DE 28 VERANOS, EL FÚTBOL VOLVERÁ A ESCUCHAR NUESTRA VOZ”.
Espectacular. 🏴🥹 pic.twitter.com/HTHqR9osIh
Lista de convocados de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™:
Porteros
- Craig Gordon
- Angus Gunn
- Liam Kelly
Defensas
- Grant Hanley
- Jack Hendry
- Aaron Hickey
- Dom Hyam
- Scott McKenna
- Nathan Patterson
- Anthony Ralston
- Andy Robertson
- John Souttar
- Kieran Tierney
Mediocampistas
- Ryan Christie
- Findlay Curtis
- Lewis Ferguson
- Ben Gannon-Doak
- Billy Gilmour
- John McGinn
- Kenny McLean
- Scott McTominay
Delanteros
- Ché Adams
- Lyndon Dykes
- George Hirst
- Lawrence Shankland
- Ross Stewart
Bajo la capitanía del emblemático defensor del Liverpool, Andy Robertson, el plantel escocés combina a la perfección la veteranía con la juventud que exige la alta competencia. El llamado incluye figuras consolidadas en la élite británica e internacional como Scott McTominay y Billy Gilmour (ambos del Napoli) y el incansable John McGinn.
Your 26-strong Scotland squad heading to the @FIFAWorldCup 🏴— Scotland National Team (@ScotlandNT) May 19, 2026
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Partidos de Escocia en la Fase de Grupos
La selección de Escocia disputará sus partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en las siguientes fechas y sedes confirmadas:
- Haití vs. Escocia
- Fecha: Sábado 13 de junio de 2026
- Sede: Estadio Boston
- Escocia vs. Marruecos
- Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
- Sede: Estadio Boston
- Escocia vs. Brasil
- Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026
- Sede: Estadio Miami