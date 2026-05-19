¡Entre LÁGRIMAS! Así reaccionó Neymar tras ser convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (VIDEO)

El futbol siempre otorga revanchas, y para Neymar el camino hacia la redención colectiva ha comenzado de la forma más emotiva posible. El delantero del Santos se convirtió en el gran foco de atención durante el anuncio oficial de la lista de 26 convocados de la Selección de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras casi tres años de ausencia en el plano internacional, el estratega Carlo Ancelotti disipó las dudas y pronunció el nombre del astro de 34 años, desatando una oleada de sentimientos que ya le da la vuelta al mundo.

¿Cómo reaccionó Neymar al escuchar su nombre?

A través de un video difundido en redes sociales, se pudo observar al histórico '10' rodeado de su círculo más cercano mientras seguía la transmisión en vivo de la conferencia de prensa. Al escuchar su nombre en boca del timonel italiano, Neymar no pudo contener la emoción: se llevó las manos al rostro y se puso a llorar de forma desconsolada. Fueron lágrimas de desahogo, de felicidad pura y del fin de un calvario que comenzó en octubre de 2023, cuando sufrió una devastadora rotura de ligamento cruzado anterior que amenazó con poner fin a su carrera en la élite.

Miren lo que es la REACCIÓN DE NEYMAR con amigos y familia, LLORANDO por la convocatoria al Mundial…



Este tipo es gigante. ❤️🥹 pic.twitter.com/ZshUcFTRuE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 19, 2026

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La justa norteamericana marcará la cuarta Copa Mundial de la FIFA™ en la trayectoria de Neymar, tras sus participaciones en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Aunque las lesiones truncaron sus sueños de gloria en ediciones pasadas, especialmente aquella fractura de vértebra en 2014, el atacante llega a este torneo con la etiqueta de leyenda viviente y máximo goleador histórico de la Canarinha con 79 anotaciones.

Las estadísticas de Neymar en la Copa Mundial de la FIFA™:

Mundiales jugados: 3 (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022)

Partidos disputados: 13 encuentros

Goles anotados: 8 anotaciones

Asistencias: 4 aistencias

Carlo Ancelotti fue enfático en rueda de prensa al señalar que la jerarquía y la calidad técnica de 'Ney' serán fundamentales, sin importar si disputa "un minuto o los 90". Para Brasil, que debutará el próximo 13 de junio ante Marruecos en el Estadio Nueva York, la presencia de su último gran referente representa el impulso anímico necesario para romper una sequía de 24 años sin levantar el trofeo más codiciado del planeta.

