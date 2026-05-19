Con jugadores de la Premier League, RD Congo anunció sus 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La República Democrática del Congo confirmó sus 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y prepara su regreso a la Copa del Mundo después de 52 años. Con Sébastien Desabre como entrenador, Chancel Mbemba como líder y Yoane Wissa como principal carta ofensiva, los Leopardos integrarán el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. Un plantel que destaca por su alta presencia de jugadores de la Premier League.

El foco estará puesto en Wissa, futbolista que tuvo una gran temporada durante el curso anterior con el Brentford y que hoy defiende la camiseta del Newcastle United. Será el jugador de RD Congo a seguir por su velocidad, movilidad y capacidad de definición, siendo la principal arma de ataque que tendrá el cuadro africano durante el Mundial 2026.

Yoane Wissa, jugador de Newcastle United

Sin embargo, no será el único futbolista que juega en Inglaterra que representará a RD Congo en la Copa del Mundo. Destaca Axel Tuanzebe, zaguero del Burnley, quien tiene una larga experiencia en suelo inglés, además de haber sido el autor del gol que devolvió al cuadro africano al Mundial. Aaron Wan-Bissaka, de West Ham, es otro nombre potente para el público internacional.

TE PUEDE INTERESAR:



Finalmente, aparece como probable revelación el nombre de Noah Sadiki, su joven promesa más brillante. El jugador del Sunderland tiene apenas 21 años y formará parte de la plantilla de RD Congo para el Mundial. El equipo de Desabre llega al torneo con una sólida capacidad defensiva, ganando partidos muy cerrados y, a pesar de no ser favorito, buscarán la clasificación a la ronda de Dieciseisavos de final.

Aaron Wan-Bissaka, jugador de West Ham|Getty Images

La lista de convocados de RD Congo para el Mundial completa

Arqueros: Matthieu Epolo — Standard Liège; Timothy Fayulu — FC Noah; Lionel Mpasi — Le Havre.

Defensores: Dylan Batubinsika — Larisa; Rocky Bushiri — Hibernian; Gédéon Kalulu — Aris Limassol; Steve Kapuadi — Widzew Łódź; Joris Kayembe — Genk; Arthur Masuaku — Lens; Chancel Mbemba — Lille; Axel Tuanzebe — Burnley; Aaron Wan-Bissaka — West Ham United.

Mediocampistas / volantes ofensivos: Théo Bongonda — Spartak Moscú; Brian Cipenga — Castellón; Meschack Elia — Alanyaspor; Gaël Kakuta — Larisa; Edo Kayembe — Watford; Nathanael Mbuku — Montpellier; Samuel Moutoussamy — Atromitos; Ngal’ayel Mukau — Lille; Charles Pickel — Espanyol; Noah Sadiki — Sunderland.

Delanteros: Cédric Bakambu — Real Betis; Simon Banza — Al Jazira; Fiston Mayele — Pyramids FC; Yoane Wissa — Newcastle United.

🇨🇩 ¡LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO ANUNCIÓ SUS CONVOCADOS AL MUNDIAL!



Sébastien Desabre confirmó los 26 jugadores que representarán a los Leopardos en su segunda Copa del Mundo! Un plantel fuerte con Wissa y Bakambu como figuras.



Abro hilo con el análisis! pic.twitter.com/Ug7avZv6oK — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) May 18, 2026

¿Cómo fue la clasificación de RD Congo al Mundial 2026?

El camino fue de resistencia pura. En noviembre de 2025, RD Congo eliminó a Nigeria en Rabat por penales: empató 1-1, Meschack Elia igualó el partido y Chancel Mbemba convirtió el penal definitivo para ganar 4-3 la tanda. Antes, la selección había eliminado a Camerún con un gol agónico del propio Mbemba, según el repaso de CAF.

Luego, en el Repechaje Intercontinental, RD Congo venció 1-0 a Jamaica el 31 de marzo de 2026. El gol de Tuanzebe en el alargue selló la segunda clasificación mundialista de su historia y la primera desde 1974, cuando jugaron bajo el nombre de Zaire.

El calendario de RD Congo para el Mundial 2026

El conjunto africano jugará en el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. Su debut será el 17 de junio ante Portugal en Houston; luego enfrentará a Colombia el 23 de junio en Zapopan, México; y cerrará contra Uzbekistán el 27 de junio en Atlanta.

Ese calendario ofrece un relato fuerte: debut contra Cristiano Ronaldo y Portugal, segundo partido ante una Colombia de alto nivel sudamericano y cierre ante Uzbekistán, que puede ser el duelo más directo por puntos si RD Congo quiere soñar con pasar de ronda como uno de los mejores terceros.

