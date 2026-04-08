Esta es la forma más BARATA de llenar por completo el álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina con los grupos contemplados y una afición en ascuas porque se dé el silbatazo inicial el 11 de junio en el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte. Pero fuera de la cancha, lo que todo coleccionista era el álbum Panini, que se comenzará a distribuir a finales de abril, y así es como podrás completarlo de la forma más barata.

La empresa italiana lanzó al mercado el álbum 2026, un clásico que los coleccionistas esperan cada 4 años. Sin embargo, ahora completarlo saldrá más caro, debido a que para este mundial se pasó de 32 a 48 selecciones, por lo que habrá 200 cromos más en comparación con Qatar 2022. Conoce a los jugadores mexicanos que cambiarían de equipo tras la justa veraniega.

En la CDMX realizan intercambios de estampas repetidas, una manera más barata de completar con tu colección.|X

¿Cuánto cuesta llenar el álbum Panini y cómo hacerle para que salga más barato?

En primera instancia, se debe entender que el álbum Panini está disponible en 2 versiones: la de pasta suave y la de pasta dura. La primera de ellas tiene un costo de 99 pesos, mientras que la segunda opción en 349 pesos mexicanos.

Mientras que el costo de cada estampa es de 3.6 pesos mexicanos y para llenarlo necesitas 980 cromos. Con esta información, para llenar el álbum de pasta blanda se requiere de poco más de 3 mil 600 pesos. Sin embargo, ese precio solo se contempla si no sale contenido repetido, ya que de lo contrario el valor incrementaría considerablemente.

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Entre tanto, llenar un álbum de pasta dura costaría los casi 3 mil 900 pesos, contando los 349 que cuesta el libro coleccionable. Pese a que podría ser un gasto considerable, existe una forma en la que tal vez te ahorres unas cuantas monedas.

Durante el mundial, cientos de aficionados se reúnen en diferentes puntos de la CDMX, como lo son el Zócalo, Palacio de Bellas Artes y el Estadio Banorte, para intercambiarse entre ellos las estampas que tengan repetidas y así poder completar el álbum sin derrochar mucho dinero.