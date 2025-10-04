deportes
Esta es la zona de México donde la gente juega peor al futbol: lo dice la propia IA

México ha formado grandes futbolistas a lo largo de la historia, pero existe una región donde la falta de infraestructura y ligas formativas sólidas es problema

La zona de México donde la gente juega peor al futbol
Rodrigo Acuña
Tendencia
Ciertas ciudades de México destacan por jugar mejor al futbol como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey (donde hay grandes canteras) . Sin embargo, el foco no suele estar puesto sobre el otro extremo. Según la inteligencia artificial, la zona donde generalmente se juega mal al futbol en México es en la región del sureste.

La región del sureste de México abarca Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Según la IA de ChatGPT, esta zona sufre de falta de infraestructura y ligas formativas sólidas. Si bien hay talento físico y natural, no existe un sistema de detección ni academias de alto nivel que lo potencien.

Chiapas
Canva
Chiapas es una de las zonas donde se juega peor al futbol en México

¿Por qué la región sureste de México juega peor al futbol?

A nivel general, existe una falta de equipos de primera división estables. Hubo pocos casos como el de Jaguares, equipo que contaba con mayoría de jugadores foráneos, por lo que el club no apostó por fuerzas básicas locales, desapareciendo en el año 2017. Actualmente, los jóvenes deben emigrar a Puebla, CDMX o Veracruz para buscar oportunidades.

Por otro lado, esta zona está lejos de los polos futbolísticos (CDMX, Monterrey, Guadalajara), lo que encarece visorias y traslados. También cuentan con una infraestructura deportiva limitada, es decir, canchas en mal estado y pocas ligas juveniles organizadas.

Además, existe una mayor competencia de otros deportes: béisbol y básquetbol tienen gran arraigo en algunas zonas (sobre todo en Oaxaca y Tabasco). Finalmente, ChatGPT dice que la falta de referentes locales, el futbol no genera la misma motivación en los jóvenes.

Beisbol
Canva
El beisbol suele ser más importante que el futbol en el sureste de México

En definitiva, el sureste mexicano tiene mucho potencial físico y pasional, pero es la región donde se juega peor al futbol en México a nivel estructural y de formación, porque carece de apoyo institucional, clubes profesionales sólidos y academias serias. En contraste, en el centro y norte del país existen redes de captación de talento mucho más fuertes.

Rodrigo Acuña

