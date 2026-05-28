Neymar podría ser baja del Mundial con Brasil, al encontrarse una lesión de gravedad

El cuerpo médico de Brasil ha salido a dar un comunicado importante sobre la condición física y salud de la estrella Neymar, quien a 14 días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 genera más dudas que certezas por lo que podría ser baja de la convocatoria de esta selección por el tiempo de recuperación que necesitaría.

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El médico del cuadro sudamericano Rodrigo Lasmar, salió a hablar sobre el estado de Neymar, y muy serio confirmó que el astro brasileño padece una lesión de tipo muscular grado 2 en la pantorrilla derecha.

Lesmar explicó que lo que se encontró en estudios médicos realizados hace poco tiempo, muestra que no solo es un edema y elevó la gravedad de la lesión acotando uno de los temas más importantes, que es el tiempo que necesitará Ney para poder recuperarse.

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Neymar, de dos a tres semanas de recupación por lesión de pantorrilla

Las lesiones no dejan a Neymar, y ahora en Brasil han subrayado que de dos a tres semanas necesita de recuperación, por lo que el jugador de Santos no podrá estar en los dos partidos de preparación que se avecinan, ante Panamá el 31 de mayo y el 6 de junio en contra de Egipto.

Pero lo peor podría venir de cara al Mundial pues Neymar podría no recuperarse y perderse el debut en contra de Marruecos del 13 de junio en New Jersey.

Neymar en su carrera ha padecido por el tema de lesiones y ahora es el momento en el que se cuestiona si deberá seguir en la convocatoria o deberían de hacer cambios cuando el Mundial está tan cerca y Neymar podría no estar al cien.

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Sospechan de encubrimiento en lesión de Neymar

De acuerdo a reportes de medios sobre todo de Brasil, han levantado la sospecha de que el jugador ex del Barcelona y PSG, fue encuebierto sobre la lesión por su club Santos, que no habría compartido la verdad de su lesión.

Solo es una sospecha, pero al día de hoy con el tema que aqueja a Neymar son especulaciones que surgen.

O médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, confirmou a lesão muscular de grau 2 na panturrilha de Neymar e que sua recuperação deve durar de duas a três semanas.#selecaobrasileira pic.twitter.com/JuQZavL7Za — ge (@geglobo) May 28, 2026

Joao Pedro, ¿sería el plan B?

Reportes múltiples también ponen a Joao Pedro como el posible 'refuerzo' de Brasil ante la lesión de Neymar, acotando que está entre las reservas, posiblemente pertenecía a la lista de 55 jugadores que se entregó hjace unas semanas.

El jugador del Chelsea que se mantuvo al máximo nivel y tuvo 18 goles, podría tener un llamado de última hora pese a todo pronóstico.